Champions League:Nur Gittens glänzt beim BVB

Jamie Gittens hat Borussia Dortmund vor einem Fehlstart in die neue Saison der Champions League bewahrt. Vor allem dank der Tore des 20-Jährigen (76. und 86. Minute) gelang dem BVB beim belgischen Meister FC Brügge ein 3:0 (0:0). Den dritten Treffer steuerte der eingewechselte Serhou Guirassy per Foulelfmeter in der Nachspielzeit bei. Es war sein erstes Tor für den BVB. Das Team von Trainer Nuri Sahin versprühte am Mittwoch zwar wenig von dem Glanz, der den Fußball-Bundesligisten in der Vorsaison bis ins Endspiel gegen Real Madrid getragen hatte, rangiert in der reformierten Königsklasse aber zunächst im oberen Bereich der Tabelle.