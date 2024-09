Eine Playstation ist ein Kasten, mit dem man auf dem Fernseher virtuellen Fußball spielen kann. Auf dieser Konsole kann man einen so perfekten Fußball spielen, dass er mit der Realität nicht immer allzu viel zu tun haben muss. Der Fußballprofi Jamie Gittens, 20, hat so eine Playstation daheim, und neben dieser Box für den virtuellen Fußball steht ab sofort eine kleine silberne Trophäe aus dem realen Fußball. Die Trophäe ist eine Weltkugel, geformt aus den ikonischen Sternen der Champions League . Nach jedem Spiel in diesem Wettbewerb erhält sie der ‚Player of the Match‘.

Mittwochnacht, nach Borussia Dortmunds 3:0-Auftaktsieg beim FC Brügge, wurde Gittens als Spieler des Spiels geehrt. Er hatte zwei nahezu perfekte Aktionen gehabt und acht Minuten nach seiner Einwechslung in der Schlussphase mit einem Doppelpack binnen zehn Minuten einen BVB zum Sieg geschossen, der ohne Gittens dieses Spiel womöglich nicht gewonnen hätte. „Heute ist ein guter Tag“, sagte der 20 Jahre alte Engländer in gebrochenem Deutsch. „I’m so happy!“

Der Flügelstürmer hatte bereits vor drei Wochen dem neuen BVB-Trainer Nuri Sahin als Joker mal den Allerwertesten gerettet. Schon im ersten Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt drohte eine Nullnummer, als der eingewechselte Gittens mit zwei Toren in der 72. und 93. Minute noch einen 2:0-Sieg herausschoss. Am Mittwoch in Brügge nun genau so wieder: In der 68. Minute eingewechselt, erzielte Gittens in der 76. und 86. Minute zwei Tore mit demselben Zug, über links zog er mit dem Ball im Strafraum ins Zentrum und schloss mit rechts ab. Beim ersten Schuss hatte er das Glück, dass der Ball gleich zwei Mal abgefälscht wurde. Beim zweiten Schuss ging der Ball direkt ins Tor. Den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte der ebenfalls eingewechselte Mittelstürmer Serhou Guirassy per selbst erwirktem Foulelfmeter in der 95. Minute. Für den neuen Mann vom VfB Stuttgart war es der erste Treffer für den BVB.

Das Spiel begonnen hatte der Trainer Sahin, mit 36 Jahren der jüngste unter allen 36 Trainern des neuen Champions-League-Wettbewerbs, mit einer Startelf, die bis zur 76. Minute allenfalls mittelmäßig funktionierte. Im Sturmzentrum verpufften die Bemühungen des Flügelstürmers Donyell Malen, auf dem rechten Flügel jene des zentralen Mittelfeldspielers Marcel Sabitzer. Wären die Brügger mit ihren Chancen besser umgegangen, hätten sie in der 76. Minute schon mehr oder weniger deutlich geführt. Hätte Dortmund das Spiel verloren, dann hätte man vielleicht sogar behaupten können, Sahin habe es ein bisschen vercoacht.

Auch Serhou Guirassy wird eingewechselt und trifft

Aber ein Spiel dauert bekanntlich 90 Minuten, und jeder Trainer darf mehr als elf Startspieler einsetzen. Was die Einwechslungen betrifft, so darf man dem Trainer Sahin ein gutes Händchen bescheinigen. Drei Jokertore sind eine beeindruckende Angelegenheit. „Und manchmal braucht man beim Fußball halt auch ein bisschen Geduld“, sagte hernach der Spielmacher Julian Brandt. Späte Tore, sollte das heißen, sind kein bisschen schlechter als frühe Tore, und Tore von eingewechselten Spielern sind kein bisschen schlechter als solche von Startspielern. Trotzdem wirkten die Dortmunder nach dem Spiel explizit erleichtert, um nicht zu sagen: Sie atmeten auf. Bis zur 76. Minute war man sich nicht sicher, wie dieses Spiel ausgeht.

Marcel Sabitzer wirkte nach dem Spiel überraschenderweise so, als wäre etwas Schlimmes passiert. Er war weder mit seiner Rolle zufrieden noch mit seiner Leistung. „Das ist nicht meine Idealposition, aber man spielt halt da, wo einen der Trainer aufstellt“, sagte der Österreicher fast niedergeschlagen, „die Entscheidung des Trainers gilt es zu respektieren.“

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl wirkte, konfrontiert mit Sabitzers Missmut, fast ein bisschen ungehalten. „Ich weiß gar nicht, warum wir hier jetzt etwas Negatives suchen, wir haben doch 3:0 gewonnen!?“ Die Konkurrenz im Kader sei nun mal groß, so Kehl, „und ich habe nach einem 3:0-Sieg lieber einen unzufriedenen Spieler, als dass wir verlieren.“

Der Trainer Sahin blieb hingegen komplett gelassen. „Sabi hat mir schon zehntausend Mal gesagt, dass er lieber auf der Sechs spielt – und genau da werden wir ihn in dieser Saison in vielen Spielen auch noch brauchen.“ Auch Gittens‘ Wunsch, doch lieber wieder zur Startelf zu gehören, könnte in Kürze erfüllt werden. „Jeder Spieler möchte von Anfang an spielen“, weiß Sahin, „das Problem ist: Ich darf nur elf aufstellen.“