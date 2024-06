Von Freddie Röckenhaus, London

Zumindest die ersten beiden Drittel des Finalabends in Wembley waren aus Sicht von Borussia Dortmund berauschend. Die BVB-Fans nutzten die internationale Bühne, um sich mal wieder an ihrem weltweiten Gelbe-Wand-Mythos abzuarbeiten. Die bittere Niederlage konnte ihr Support aber nicht verhindern, und sobald die Trauerarbeit bei Anhängern, Spielern und Management in den kommenden Tagen abklingt, wird sich der Verein mit dem Fazit der Saison beschäftigen: mit der Frage, was da nun kommen soll.