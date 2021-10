Der schmerzhaften Lehrstunde in der Champions League folgten bittere Nachrichten aus der medizinischen Abteilung: Bei Borussia Dortmund sorgt der neuerliche Ausfall von Torjäger Erling Haaland für zusätzliche Missstimmung, kurz nach dem 0:4 bei Ajax Amsterdam. "Erling war echt down. Dass er schon wieder ausfällt, ist nicht gut für uns und auch nicht für den Jungen", klagte BVB-Trainer Marco Rose am Freitag.

Nur eine Woche nach seinem umjubelten Comeback gegen Mainz, als er mit zwei Toren zum 3:1-Sieg beitrug, fällt Haaland nun erneut für längere Zeit aus. "Erling wird ein paar Wochen fehlen. Er hat eine Verletzung am Hüftbeuger. Es wird ein bisschen Zeit ins Land gehen bis zu seiner Rückkehr", teilte Rose mit.

Ob es einen Zusammenhang zur alten Verletzung (Oberschenkelprellung) gibt, ließ der Trainer offen: "Es ist derselbe Oberschenkel, aber eine andere Stelle. Erling war echt happy, dass er wieder zurück war", sagte Rose bestürzt. Das Fehlen des eigentlich unverzichtbaren Topstürmers dürfte die Bemühungen der Borussia, schnell zurück in die Erfolgsspur zu finden, deutlich erschweren. Zudem verletzten sich in Amsterdam auch die Außenverteidiger Thomas Meunier (Fußprellung) und Nico Schulz (Faserriss). Auch sie fallen für das Westfalen-Duell in der Bundesliga am Samstag bei Arminia Bielefeld aus. Auch die Angreifer Giovanni Reyna und Youssoufa Moukoko sind auf der "Alm" nicht mit dabei.

"Es wird offensiv sehr dünn. Da müssen wir basteln", bestätigte Rose, der dennoch eine Trotzreaktion der Dortmunder fordert: "Es geht darum, unseren Fokus zu schärfen, ein Stück näher zusammenzurücken und nicht rum zu jammern. Ich wüsste keinen Grund, warum wir nicht selbstbewusst auftreten sollten."