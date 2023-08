BVB wieder im Plus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund schreibt nach zwei verlustreichen Jahren wieder schwarze Zahlen. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA einen Gewinn von 9,6 Millionen Euro nach Steuern. Der Umsatz stieg ohne Transfererlöse auf 418,2 Millionen Euro. Die Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transfererlöse) betrug 515,4 Millionen Euro. "Wir haben die Jahre der Finsternis hinter uns gelassen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der die positiven Zahlen am Montag mit Finanzchef Thomas Treß präsentierte. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der BVB zuletzt zwei Jahre in Serie hohe Verluste von 72 und 35 Millionen Euro verzeichnet. "Die Corona-Jahre haben uns 150 Millionen Euro gekostet, weil sie uns das Geschäftsmodell entzogen haben", sagte Watzke: "Ich habe immer gesagt, dass wir zu alter Stärke zurückkehren, wenn wir das hinter uns haben. Wir haben geliefert." Besonders zufrieden zeigte sich die BVB-Führung mit der Entwicklung im Sponsoring-Bereich. Hier stieg der Umsatz um 16,1 auf 142,3 Millionen Euro.