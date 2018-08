28. August 2018, 18:59 Uhr Borussia Dortmund BVB verpflichtet Wunschstürmer Paco Alcácer

Borussia Dortmund hat auf seine Sturmprobleme reagiert und Paco Alcácer vom FC Barcelona ausgeliehen.

Zudem sichert sich der BVB eine Kaufoption.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser Spielertypus gut zu unserer Spielweise passt", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Der achtmalige deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund hat auf seine Probleme im Sturm reagiert und wie erwartet Paco Alcácer vom FC Barcelona bis zum Saisonende ausgeliehen. Das gab der BVB am Dienstag offiziell bekannt. Der 24 Jahre alte Angreifer, für den sich Borussia eine Kaufoption sicherte, gilt als Wunschspieler des neuen Trainers Lucien Favre.

Alcácer erhält bei den Dortmundern die Rückennummer 9. Damit haben die Dortmunder, die in den vergangenen Jahren in Robert Lewandowski oder Pierre-Emerick Aubameyang immer herausragende Torjäger in ihren Reihen hatten, die letzte Lücke im Kader geschlossen. Auch ohne klassischen Mittelstürmer hatte der BVB zum Saisonauftakt einen 4:1-Sieg gegen RB Leipzig gefeiert und ist Tabellenführer.

Alcacer schwärmt von den BVB-Fans

"Wir freuen uns sehr, dass sich Paco Alcácer für Borussia Dortmund entschieden hat und sind fest davon überzeugt, dass dieser Spielertypus gut zu unserer Spielweise passt", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc: "In Barcelona hat er täglich mit einigen der besten Spieler der Welt gearbeitet. Es ist der extremen Konkurrenz in der Offensive des Clubs geschuldet, dass er sich nun dazu entschieden hat, nach zwei Jahren einen neuen Anlauf zu nehmen."

Alcácer wiederum fiebert bereits seinem ersten Einsatz entgegen. "Das ist eine der besten Ligen der Welt, und der BVB mit diesen unglaublichen Fans und der berühmten Südtribüne hat wahrscheinlich für jeden Fußballspieler etwas Magisches", sagte er.

Über die Einzelheiten des Transfers vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Nach Medienangaben aus Spanien soll sich die Leihgebühr aber auf 2,2 Millionen Euro belaufen. Sollten die Schwarz-Gelben im kommenden Sommer von ihrer Kaufoption Gebrauch machen, würden noch einmal zwischen 20 und 25 Millionen Euro fällig.

Für den FC Barcelona traf Alcácer seit 2016 in 50 Pflichtspielen 15-mal, kam aber an den Weltstars Lionel Messi und Luis Suarez nicht vorbei.