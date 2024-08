Borussia Dortmund hat sich von zwei namhaften Spielern verabschiedet. Sturmtalent Youssoufa Moukoko, 19, wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum französischen Erstligisten OGC Nizza, der sich eine anschließende Kaufoption für den zweimaligen deutschen Nationalspieler gesichert hat. „Die Konkurrenz in unserer Offensive ist aktuell sehr groß. Für Youssoufa wäre es schwierig geworden, ausreichend Spielpraxis zu erhalten“, erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl die Trennung von Moukoko, der in den ersten Saisonspielen nicht mehr im Kader stand. „Borussia Dortmund wird für mich immer ein besonderer Verein sein“, versicherte der einst in der BVB-Jugend als „Wunderkind“ gefeierte Moukoko.