Schon von ihren Fans waren die Spieler mit reichlich Pfiffen bedacht worden, und auch die interne Kritik im Anschluss dürfte bei manch einem Borussen nachhallen. Denn wo man nach der 1:2 (1:1)-Niederlage beim FC Augsburg auch lauschte, die Bestandsaufnahmen der Dortmunder fielen vier Tage nach der 2:5-Niederlage bei Real Madrid in der Champions League doch ziemlich deutlich aus. „Das ist absoluter Wahnsinn, wie wir hier Gegentore kassieren“, klagte Trainer Nuri Sahin über die Einladungen seiner Mannschaft für Augsburgs Doppeltorschützen Alexis Claude-Maurice in der 25. und 50. Minute - durch „unforced errors“.

Zunächst durfte der Franzose bei seinem Startelfdebüt ungestört von BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck und Kollegen durchs Mittelfeld dribbeln und platziert abschließen. Später legte der eingewechselte Dortmunder Kapitän Emre Can mit einer missglückten Abwehraktion unfreiwillig perfekt für Claude-Maurice auf.

Danach waren Alarmsignale zu vernehmen. Wie bei Sahin, der einen Mangel an Bereitschaft feststellte: „Irgendwann geht es nicht mehr um Taktik: Es geht darum, dein Tor zu verteidigen. Es geht darum, den Willen zu zeigen, Zweikämpfe zu gewinnen, und da haben wir gerade Schwierigkeiten.“ Das erinnerte an so manche Mentalitätsdebatte, die in Dortmund in den vergangenen Jahren geführt worden war. Er habe aber „nicht das Gefühl, dass die Mannschaft mich hängen lässt“, ergänzte Sahin, vielmehr sei sie im Moment „zu verkopft“. Man müsse wieder „mit Bauchgefühl Fußball spielen und nicht mit Kopfkino“.

Es wirkt gerade einiges herbstgrau statt leuchtend schwarz-gelb beim BVB, und es klang auch nicht gerade beruhigend, dass der dienstälteste Dortmunder Profi Julian Brandt das Miteinander vermisst. Gleich mehrere Bilder des Durcheinanders entwarf der Mittelfeldspieler, der im sechsten Jahr für die Borussia kickt. Man müsse wieder „von ganz vorne anfangen“, bei den „Basics“, empfahl Brandt. Derzeit sei nach einem Rückstand „jeder mit sich selbst beschäftigt“, es fehle an Struktur und sei „vogelwild“ zugegangen. Der 28-Jährige sagte: „Ein Tau ist zusammen leichter zu ziehen als alleine.“ Man müsste „synchron schwimmen“, aber das bekomme man nicht hin. Und noch eine Metapher wählte der erfahrenste Borusse, um seinen begrenzten Einfluss zu erklären. Er sagte: „Du kannst als Führungsspieler versuchen, alle zusammenzubringen. Wenn aber ganz viele Spieler oder alle nicht bei der Sache sind, dann ist das wie beim Lehrer in der Unterrichtsklasse, wo alle nur sabbeln. Da hört keiner zu.“ Folgt man Brandts Beschleunigung der Debatten, geht es beim BVB gerade recht chaotisch zu. Vorsichtshalber ergänzte er: „Ich vertraue dem Trainer hundertprozentig.“

„Wir werden erneut kritisch mit den Dingen umgehen“, kündigt Sportdirektor Kehl an

Der erneute Rückschlag in Augsburg wog umso schwerer, weil die Gäste durch Donyell Malens Führung in der vierten Minute perfekt gestartet waren. Doch was folgte, fügte sich ins Bild der Auswärtsmisere, die der BVB in der Bundesliga auf drei Niederlagen in vier Versuchen erweiterte. Den einzigen Punkt ergatterte die Borussia auf Ligareisen in dieser Saison beim 0:0 in Bremen am zweiten Spieltag. Danach ging sie in Stuttgart (1:5), bei Union Berlin (1:2) und nun beim FCA stets leer aus. Passiert sei das diesmal auch, weil man vorn „zu harmlos“ agiert habe, monierte Sportdirektor Sebastian Kehl. Vor allem aber ärgere er sich über die zum wiederholten Male absolut vermeidbaren Gegentore. „Wir werden erneut kritisch mit den Dingen umgehen“, kündigte er an.

Anflüge einer Trainerdebatte versuchte er schon deshalb sofort abzuwehren, weil sie den 36 Jahre alten Sahin beim BVB zur Langzeitlösung erklärt haben, nachdem er im Sommer die Verantwortung von Edin Terzic übernommen hatte. Zumindest von außen richten sich die Blicke aber zunehmend auf Sahin, dem nach der 2:0-Pausenführung bei Real angelastet worden war, sich mit seinen Personal- und Taktikwechseln vercoacht zu haben. „Wir marschieren gemeinsam weiter und stehen komplett dahinter“, versicherte Kehl nun, das stehe „außer Frage“. Vielmehr wolle er „die Jungs daran erinnern, was sie selber an Anspruch formuliert haben“. Warum sie diesem auswärts in der Liga nicht gerecht werden, vermochte Kehl ebenso wenig zu erklären wie Sahin. Zumal der BVB zu Hause alle seine vier Ligaspiele gewonnen hat.

Schon am Dienstag sind die Dortmunder im DFB-Pokal erneut fernab der Heimat gefordert, dann in Wolfsburg. Erschwerend kommt hinzu, dass die Verteidiger Waldemar Anton und Julian Ryerson sowie Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer angeschlagen ausgewechselt werden mussten. Sahin ging in Augsburg von einem Ausfall des Trios beim VfL aus. Auch Innenverteidiger Niklas Süle fehlt, er hatte sich bereits in Madrid verletzt. Zudem handelte sich der eingewechselte Linksverteidiger Almugera Kabar, 18, bei seinem Bundesligadebüt in Augsburg die gelb-rote Karte wegen wiederholten Foulspiels ein (90.+9). Auch das fügte sich ins aktuell trübe Auswärtsbild der Borussia.