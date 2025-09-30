Es gab Zeiten, da konnte man denken, dass sich das große Fußball-Talent Karim Adeyemi schleichend zum Mann an der Seite einer berühmteren Frau wandelt. Einer, der cool gestylt auf Instagram-Fotos neben seiner Freundin Loredana posiert, die über eine Milliarde Klicks auf der Musik-Streaming-Plattform Spotify hat, und mit Nummer-eins-Hits wie „Kein Plan“ Millionen verdient. Für den Leser, der dem Hip-Hop-Alter entwachsen ist: Loredana ist ein Star. Bei Adeyemi, 23, dagegen wusste man eine ganze Weile nicht mehr, was er ist, und ob das Versprechen auf die große Fußballkarriere noch gilt, so irrlichternd kurvte der Dortmunder durch die Spielzeiten.