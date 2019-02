2. Februar 2019, 17:29 Uhr 20. Spieltag der Bundesliga Dortmunds Punkt schmeckt nach Sieg

Der BVB vergrößert mit einem 1:1 in Frankfurt den Vorsprung auf den FC Bayern auf sieben Punkte.

Der 1. FC Nürnberg jubelt spät gegen Bremen und ist nicht mehr Letzter.

Hertha verliert daheim gegen clevere Wolfsburger.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

Tabellenführer Borussia Dortmund hat seinen Vorsprung trotz des obligatorischen "Schwächeanfalls" bei Eintracht Frankfurt ausgebaut. Der BVB verpasste durch das 1:1 (1:1) wie in den vergangenen vier Jahren zwar einen eigenen Erfolg in Hessen, liegt jedoch aufgrund des Patzers von Verfolger Bayern München (1:3 bei Bayer Leverkusen) nun sieben Punkte vor dem Rivalen. Top-Scorer Marco Reus (22.) schoss die Dortmunder mit seinem 13. Saisontor in Führung, die Top-Torjäger Luka Jovic (36.) mit seinem 14. Treffer wieder ausglich. Reus (26.) hatte im ersten Durchgang wie der Frankfurter Ante Rebic (34.) die Latte getroffen.

"Es hat sich nichts geändert", meinte BVB-Sportchef Michael Zorc zurückhaltend, doch ein wenig grinsen musste der schon, als er nach der Partie über den Dortmunder Vorsprung auf die Bayern sprach. Auch Trainer Lucien Favre bemühte sich um Contenance: "Einmal habe ich für zehn Sekunden die Konzentration für das Spiel verloren, das war beim 1:1. Aber danach war ich wieder mittendrin. Es ist sehr schwer, gegen Frankfurt zu spielen, alle Spiele sind sehr, sehr schwer. Das ist gut für die Bundesliga, es ist spannend." Der Schweizer präsentierte dann seine eigene Sicht auf die Partie: "Es war ein sehr interessantes Spiel mit viel Intensität. Wir wollten unbedingt gewinnen, müssen das 1:1 aber akzeptieren. Der Inhalt des Spiels hat mit gefallen."

Vor 51.500 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter WM-Arena kamen die Gastgeber viel besser aus den Startlöchern. In der höchst attraktiven Anfangsphase provozierte die Eintracht durch ihr leidenschaftliches Pressing zahlreiche Ballverluste des BVB, dessen Schlussmann Roman Bürki nach 125 Sekunden einen Schuss von Danny da Costa mit einer Fußparade entschärfte. Nach zehn Minuten gingen die Dortmunder das rasante Tempo der Frankfurter allerdings mit. Der für Mario Götze in die Startelf berufene Edeljoker Paco Alcacer kam zweimal zum Abschluss (10./12.). Die Führung von Reus, die Raphael Guerreiro sehenswert vorbereitete, hatte sich angedeutet - schon zuvor waren die BVB-Außen den Frankfurter Abwehrspielern um Neuzugang Martin Hinteregger mehrmals entwischt.

Als die Gäste das Geschehen eigentlich weitestgehend im Griff hatten, kamen die Frankfurter vor allem durch Rebic wieder auf. Während der Kroate aber mehrfach scheiterte, zeigte Jovic wieder seine Kaltschnäuzigkeit. Frankfurt blieb bis zum Pausenpfiff das bessere Team. Der zweite Durchgang begann mit einer kurzen Druckphase der Gäste, die mehrmals von aussichtsreichen Kontern der Frankfurter unterbrochen wurde. Beide Mannschaften, so hatte es den Anschein, wollten nun (mit unterschiedlichen Mitteln) unbedingt das Pendel in ihre Richtung ausschlagen lassen und mit einem Treffer eine mögliche Vorentscheidung erzwingen. Erst nach einer guten Stunde beruhigte sich das Geschehen wieder etwas. Dafür hellten die positiven Zwischenstände aus Leverkusen die Stimmung der zahlreich mitgereisten BVB-Anhänger auf.

1. FC Nürnberg - Werder Bremen 1:1 (0:0)

Abstiegskandidat 1. FC Nürnberg hat zumindest wieder einmal gepunktet und den letzten Tabellenplatz verlassen. Das mäßige 1:1 (0:0) gegen ein enttäuschendes Werder Bremen war aber dennoch das inzwischen 14. Spiel in Folge ohne Sieg. Die Norddeutschen verpassten es aufgrund einer weitgehend emotionslos wirkenden Darbietung, näher an die internationalen Ränge zu rücken. Während die Franken tapfer kämpften und phasenweise sogar Vorteile hatten, schöpfte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt ihr Potenzial unterm Strich bei weitem nicht aus. Johannes Eggestein (64.) gelang zwar das Führungstor für die Grün-Weißen, doch Mikael Ishak (87.) schaffte noch den verdienten Ausgleich. Der Club geht damit zumindest mit einem Teilerfolg in das ultimative Kellerduell in einer Woche beim neuen Schlusslicht Hannover 96.

TSG Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)

Die TSG Hoffenheim verliert die zweite Champions-League-Teilnahme in Folge immer weiter aus den Augen. Die Kraichgauer kamen nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hinaus. Der Rückstand auf Rang vier beträgt bereits acht Punkte. Der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric traf per Foulelfmeter für die TSG (16.). Rouwen Hennings war für die Fortuna erfolgreich (46.). Die Partie in Sinsheim war gleichzeitig das Duell des jüngsten Bundesliga-Trainers (Julian Nagelsmann/31) gegen den derzeit ältesten Coach (Friedhelm Funkel/65). Die 24.747 Zuschauer in der Sinsheimer Arena sahen zu Beginn ganz starke Düsseldorfer. Schon nach fünf Minuten wäre die Führung der Rheinländer längst verdient gewesen. Doch weder Hennings (4.) noch Kaan Ayhan (5.) konnten die großen Chancen nutzen.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

Der Unterschied hatte einen Namen: Wout Weghorst. Der Niederländer hat dem VfL Wolfsburg den ersten Sieg im Jahr 2019 beschert. Mit seinem siebten Saisontreffer sorgte der 26 Jahre alte Stürmer für den 1:0 (0:0)-Sieg der Niedersachsen am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC. Für das Team von Trainer Bruno Labbadia war es schon der sechste Drei-Punkte-Streich auf fremden Plätzen in der laufenden Spielzeit. "Das ist cool", jubelte Matchwinner Weghorst: "Wir haben richtig gut als Mannschaft agiert, waren sehr organisiert."