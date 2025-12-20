Ein paar Tage vor Heiligabend hätte man mit weniger Ruppigkeit rechnen können. Aber wie es so ist mit der Vorweihnachtszeit: Bevor die große Stille eintritt, geht es oft hektisch zu. Also etwa mit einem keifenden Karim Adeyemi, mit blutigen Stutzen wie aus alten Zeiten, ungeahndeten Fouls im Strafraum und am Ende mit einem 2:0 für Borussia Dortmund gegen die Borussia aus Mönchengladbach, das BVB-Kapitän Emre Can nach dem Abpfiff trefflich als „Arbeitssieg“ markierte, „für den wir hart schuften mussten“.