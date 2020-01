Mittelstürmer Paco Alcacer steht unmittelbar vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Villarreal. "Wir haben Paco freigestellt, um finale Gespräche mit einem Klub in Spanien zu führen", erklärte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstagmittag und betonte, "dass wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht haben". Dagegen ist eine Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can von Juventus Turin weiterhin offen. In diesem Fall sei noch "keine finale Entscheidung gefallen", betonte Zorc und fügte an: "Das Zeitfenster ist nur noch beschränkt. Ich halte nichts davon, Wasserstandsmeldungen abzugeben." Das betrifft auch einen möglichen Abschied des dänischen Flügelspielers Jacob Bruun Larsen. Es könne "noch der ein oder andere Transfer passieren", sagte Zorc lediglich.

Unterdessen hat BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beim Sportbusiness-Kongress Spobis in Düsseldorf die Freistellung Paco Alcacers verteidigt. "Ich habe damals nur gesagt, dass wir versäumt haben, einen bestimmten Neuner-Typ im Sommer zu verpflichten", sagte der Watzke; bei der Mitgliederversammlung im November hatte der BVB-Boss betont, es sei ein Fehler gewesen, im Sommer keinen zweiten Stürmer neben Alcacer zu holen. Dies wurde mit dem Transfer von Erling Haaland (RB Salzburg) im Winter allerdings korrigiert.