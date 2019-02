25. Februar 2019, 18:31 Uhr Borussia Dortmund Abenteurer in der Schutzhütte

"Wir haben gelitten": Beim 3:2 gegen Leverkusen wird wieder erkennbar, wie sehr Marco Reus dem BVB fehlt - seine Rückkehr steht allerdings unmittelbar bevor.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Man mag mit Leidenschaft auf die Spitze des Mount Everest klettern, aber der Aufenthalt in 8848 Metern ist nur begrenzt vergnüglich, weil einem auf Reisehöhe eines Verkehrsflugzeugs schlicht die Luft ausgeht. Mit Gipfeln ist das eben so eine Sache. Als die Fußballer von Borussia Dortmund die Spitze der Bundesliga-Tabelle eroberten, spielten sie ästhetischen und leidenschaftlichen Fußball, aber jetzt, da sie schon einige Zeit dort oben sind, merkt man ihnen die Mühe an, auf dem Gipfel zu verweilen. Mit vielen späten Treffern haben sie den Berg erklommen, durch manchen späten Gegentreffer in jüngster Zeit wird die Luft dort aber dünner.

"Wir haben gelitten", sagte der Trainer Lucien Favre über die exemplarisch turbulente Schlussphase beim 3:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen; die Partie hätte auch 3:3 enden können. Dann wäre dieses Spiel ein Hoffenheim-Déjà-Vu geworden. Da hatte der BVB eine 3:0-Führung verspielt, diesmal wäre es ein 3:1 zuvor gewesen.

"Natürlich hatte man das im Hinterkopf", sagte Manager Michael Zorc. In ihrer 80 000-Zuschauer-Schutzhütte haben die Dortmunder Abenteurer normalerweise im Schnitt 59 Prozent Ballkontrolle und lassen Ball und Gegner laufen. Gegen Leverkusen rieben sich die Fans die Augen. Die Gäste unter Regie des vormaligen BVB-Trainers Peter Bosz schnürten die Borussen von Beginn an in der eigenen Hälfte ein. "Nein, nein", rief BVB-Trainer Favre hinterher, geplant sei das so nicht gewesen, "wir hätten viel höher stehen sollen."

"Wir waren die klar bessere Mannschaft", sagt Leverkusens Spielgestalter Kai Havertz

Leverkusen kam jedenfalls auf 67 Prozent Ballbesitz und überließ Dortmund damit nur ein Drittel. So wenig Ballbesitz hatten die Borussen in 16 Pflichtheimspielen dieser Saison noch nie. So viel wie Leverkusen (125 Kilometer) ist in dieser Saison in der Dortmunder Arena aber auch noch kein Team gelaufen. "Wir waren die klar bessere Mannschaft", konstatierte Leverkusens Spielgestalter Kai Havertz, "aber die Dortmunder haben unsere Fehler effizient ausgenutzt." Sein Kollege Julian Brandt schlussfolgerte: "Deshalb steht Dortmund auch da oben."

Doch die Beine scheinen ein bisschen wackliger zu werden. Seit dem BVB der verletzte Spielgestalter Marco Reus und auch ein bisschen die Souveränität fehlen, hat man zwar in der Bundesliga nicht verloren, durch das 3:3 gegen Hoffenheim und das 0:0 in Nürnberg aber vier Punkte liegen lassen. Hinzu kam das 0:3 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Tottenham Hotspur. Schon geisterte der Begriff "Krise" durch die Branche, und in München wittern sie längst die Rückeroberung der Tabellenspitze. Vor diesem Hintergrund war die Erleichterung in Dortmund am Sonntagabend groß. "Das Ergebnis steht an erster Stelle", sagte Manager Zorc, "spielerisch ist noch Luft nach oben." Es sei aber vor allem wichtig gewesen, "unsere Tabellenposition zu festigen".

Samstagabend, 6. April: Dann tritt der BVB zum großen Duell in München an

Das Spielerische könnte mit Reus zurückkehren. Am Montag hat der Kapitän erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Damit steigen die Chancen, dass er im Auswärtsspiel am Freitag in Augsburg mitwirken kann. Vier von sechs Ligaspielen der Rückrunde hat Reus versäumt. Zwei dieser Spiele wurden gewonnen, zwei endeten unentschieden. So schlecht können es die anderen Dortmunder dann eigentlich nicht gemacht haben. Doch prägend für eine gewisse Skepsis waren in dieser Phase das Aus im DFB-Pokal gegen Bremen, bei dem sich Reus einen Faserriss im Leistenbereich zuzog, sowie das 0:3 in Tottenham, das fürs Rückspiel nur noch minimale Hoffnungen lässt.

Vor diesem Hintergrund war die Verteidigung des Drei-Punkte-Vorsprungs an der Tabellenspitze der Bundesliga umso wichtiger. "Das gibt uns hoffentlich wieder Rückenwind", sagt der Schweizer Innenverteidiger Manuel Akanji.

Rückenwind wäre ein Wettbewerbsvorteil bis zum 6. April, jenem Samstag, an dem die Dortmunder abends beim FC Bayern antreten. Es ist jener Tag, für den die Münchner spätestens die Wende in der Meisterfrage terminiert haben. Nach seinen Perspektiven oder gar Emotionen bis hin zum vermutlich spannendsten Bundesligaspiel seit Jahren braucht man den BVB-Trainer Favre aber natürlich nicht zu fragen. Er äußert sich weder über Gefühle noch spekuliert er über den Titel. Zorc immerhin ließ sich am Sonntagabend noch entlocken, dass man durchaus nicht beabsichtige, Dritter zu werden.

Den Segen ihres Ex-Trainers haben sie. "Ich wünsche Dortmund von Herzen, in den verbleibenden Spielen alle Punkte zu behalten", sagte der Niederländer Bosz nach der knappen Niederlage, die ihm zwar ärgerlich erschien, mit deren Zustandekommen er aber das Gesicht gewahrt sah. "Alle haben gesehen, dass wir hier waren, um zu gewinnen." Nicht Bayern München, nicht RB Leipzig und auch nicht Atletico Madrid (die auch alle verloren) hatten beim BVB so gute Statistiken wie Bayer 04.

Wie schwer der Titelgewinn für Dortmund freilich ohne Reus wäre, weiß auch Bosz. Nicht zufällig hat er über sein halbjähriges und letztlich erfolgloses Engagement beim BVB gesagt: "Bei mir hat Marco Reus leider nie gespielt - weil er verletzt war."