Kommentar von Volker Kreisl

Sport ist das fortwährende Spiel mit dem Vergleich. Also, womit kann man das vergleichen, was Mittwochnacht auf dem Atlantik passiert ist? Mit anderen Pannen vielleicht, das Internet ist voll von Beispielen. Vom französischen Radprofi Julian Alaphilippe, der neulich schon knapp vor dem Zielstrich jubelte, während er gerade überholt wurde. Von Rennfahrern, denen das Benzin in Führung liegend ausging oder von jenem Torwart, der nach einem Elfmeterschuss schon euphorisch losstürmte, während hinter ihm der Ball von der Latte aufsprang und doch über die Linie hopste.

Aber das ist Komik oder Slapstick, und es hat nichts mit dem Pech des gegen einen Fisch-Trawler gefahrenen Weltumseglers Boris Herrmann zu tun. Sein Abenteuer übersteigt die üblichen Sport-Dramen um Sieg und Niederlage, ja, es erinnert ein bisschen an die Tragweite einer griechischen Tragödie. Mehr als 28.000 Seemeilen war Herrmann gesegelt, hatte Stürme und Pannen, Einsamkeit und Hoffnung hinter sich, holte auf, hatte die Chance auf den Sieg - und bleibt dann 90 Meilen vor dem Ziel hängen, in der unendlichen Weite des Meeres, an einem Trawler.

Sieger sind überlegen, Verlierer oft interessanter

In diesem Fall ist der Sport mehr als nur die Frage danach, wer wohl gewinne, sondern eine Metapher fürs Leben. Auch Odysseus' Fahrt war ein Wechsel von Heldentaten und Rückschlägen und barg die Herausforderung, am Ende mit dem Absurden umzugehen. Das führt zu einem weiteren griechischen Held der Gegenwart, einem, der in Wirklichkeit ein Finne ist.

Der Ski-Langläufer Juha Mieto hatte 1980 bei den Olympischen Spielen in Lake Placid über 15 Kilometer eine traumhafte Bestzeit hingelegt. 36 Sekunden lag er vor dem Zweiten, aber weil in diesem Rennen versetzt gestartet wurde, stampfte hinter ihm noch der Schwede Thomas Wassberg Richtung Ziel. Während der durch die Loipe flitzte, schien jemand die Sekunden zu bremsen, und als sie dann endgültig standen, da hatte Mieto nach 15 Kilometern um ein Hundertstel verloren.

Sieger sind die überlegenen Sportler, Verlierer oft die interessanteren. Sogar die Geschichte des plötzlich und unerwartet niedergestreckten großen Boxers und Verlierers George Foreman konnte es später mit der seines Bezwingers Muhammad Ali aufnehmen. Und Boris Herrmanns filmreife Geschichte des Scheiterns auf offener See könnte ihm langfristig mehr Aufmerksamkeit bescheren als der Sieg den Konkurrenten.

Denn Gewinnertypen oder Seriensieger repräsentieren fürs Publikum letztlich eine ferne und flüchtige Illusion, Verlierer dagegen auch die andere Seite, also das ganz normale Leben. Thomas Wassberg hatte Juha Mieto später angeboten, seinen fast unsichtbar knappen Hundertstel-Sieg mit ihm zu teilen, aber der Finne lehnte dankend ab. Der Zeitung Die Welt sagte er einmal, viele Menschen sähen ihn nun als Gewinner, weil er nach Lake Placid nie aufgegeben habe. "Was geschehen ist, ist geschehen, und nicht anders." Wassberg habe gewonnen, Mieto verloren. Aber: "Das Leben muss weitergehen."