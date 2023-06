Interview von Thomas Gröbner

Die Einfahrt in den Hafen von Genua wurde für Boris Herrmann zu einer Triumphfahrt. Nach einer lähmenden Flaute schipperte seine Seaexplorer zum Abschluss der Weltumseglung als erstes Schiff ins Ziel. Der Sieg auf der siebten Etappe des Ocean Race sicherte Team Malizia den dritten Rang im Klassement. In einer Hotellobby in Genua sinkt Boris Herrmann am Donnerstag müde in die Kissen eines Sessels, die Jagd um die Welt hat Spuren hinterlassen.