Firat Arslan war 18 Jahre alt, als er das erste Mal boxte; er war 26, als er bei den Profis debütierte; er war 34, als er erstmals einen Trainer engagierte; er war 37 Jahre alt, als er das erste Mal den WM-Titel im Cruisergewicht gewann. Seitdem sind ein paar Jahre vergangen, und Arslan weiß, dass selbst ein zäher, selbstquälerischer Bursche wie er einen aussichtslosen Kampf gegen die Zeit führt, auch sein Körper wird nicht jünger. Also sagt Arslan: "Mein Ziel ist es nicht mehr, so fit zu sein wie mit 20, das muss ich akzeptieren. Aber ich möchte so fit sein wie bei meinem ersten WM-Sieg."

Den Vergleich wählt Arslan nicht zufällig, er will an diesem Wochenende zum zweiten Mal Weltmeister werden. Nachdem er seinen WM-Titel im zweiten Verteidigungskampf verloren hatte, hat er noch dreimal um eine WM geboxt, dreimal hat er verloren. Doch sollte Arslan am Samstag in seiner Heimatstadt Göppingen gegen den aktuellen IBO-Weltmeister Kevin Lerena gewinnen, dann wäre nicht mal sein zweiter WM-Titel die Geschichte. Die Geschichte wäre, dass er als ältester Boxer der Historie einen WM-Gürtel gewonnen hätte. Firat Arslan ist 49.

Im Boxen zählt wie in den meisten Sportarten die Erfahrung viel, das Gespür für Schläge, für Situationen, für den so schwer zu greifenden Moment. Im Boxen kommt es aber mehr als in den meisten anderen Sportarten auch auf Reaktionsschnelligkeit an, auf flinke Fäuste und auf noch schnellere Beine, auf Eigenschaften also, die üblicherweise der Jugend vorbehalten sind. Ein langsamer Boxer wird leicht getroffen, es kann dann schnell um die Gesundheit gehen. Die meisten Boxer sehen ein, dass sie chancenlos sind in diesem Kampf gegen die Zeit, sie beenden ihre Karriere mit Mitte 30, manche steigen noch ein paar weitere Jahre in den Ring.

Sein Gegner ist 22 Jahre jünger

Nur wenige waren bislang auch im hohen Boxeralter erfolgreich. George Foreman war 45 Jahre, neun Monate und 26 Tage alt, als er 1994 Michael Moorer ausknockte. Bernard Hopkins war 46 Jahre, vier Monate und sechs Tage alt, als er 2011 den WM-Titel im Halbschwergewicht gewann. Abgelöst wurde er 2013 durch einen Weltmeister, der 48 Jahre und 53 Tage alt war, was Hopkins aber wenig störte, da er selbst es war.

Wenn Firat Arslan am Samstag gegen den 27 Jahre alten Kevin Lerena in den Ring steigt, wird er 49 Jahre, vier Monate und elf Tage alt sein. Er kann viel gewinnen, er kann aber auch genauso viel verlieren. Er ist der klare Außenseiter, im schlimmsten Fall wird er vorgeführt, im allerschlimmsten Fall verletzt er sich schwer. Arslan aber sagt: "Boxen kann man nicht messen."

An Hopkins will Arslan sich nicht messen lassen, er weiß, was er kann und was er nicht kann. "Es gibt nur wenige in der Geschichte, die boxerisch so stark waren wie Hopkins", sagt er, "was das angeht, kann ich nicht mithalten. Ich will es auch nicht. Ich lebe als Boxer von meiner Physis und von meiner Doppeldeckung, und beides ist nicht wirklich gealtert."