Der Leverkusener Fußballprofi Victor Boniface ist nach dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt in einen schweren Autounfall verwickelt gewesen. Der Torjäger sei allerdings nicht verletzt worden, teilte sein Klub mit. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über den Vorfall berichtet, der Spieler hatte Fotos und Videos auf seinem Instagram-Profil geteilt.

Boniface war auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, um Freunde abzuholen. Er selbst war Beifahrer. Wann sich der Unfall genau ereignet hat, wurde nicht bekannt. Der Profi ist mittlerweile wieder zurück. Ihm gehe es soweit gut, bestätigte der Klub.

Im Spiel gegen Frankfurt am Samstag hatte der 23-Jährige in der neunten Minute einen Foulelfmeter vergeben, in der der 71. Minute gelang dem Stürmer der Siegtreffer zum 2:1.