Bogenschützin Lisa Unruh hat die Chance auf den gemeinsamen Olympiaeinsatz mit Ehemann Florian vergeben. Die Silbermedaillengewinnerin von Rio belegte in der Qualifikation am Freitag mit 647 Ringen nur den 26. Platz und startet damit nicht im Mixed-Wettbewerb am Samstag. Den Platz an der Seite von Florian Unruh sicherte sich Michelle Kroppen, die mit 655 Ringen Elfte wurde. Kroppen und Florian Unruh sind im Mixed-Wettbewerb an Position 13 gesetzt und treffen im Achtelfinale auf das Duo aus Mexiko. Vor allem Florian Unruh wird sich dann steigern müssen, mit 655 Ringen und Rang 33 blieb er in der Männer-Qualifikation hinter den Erwartungen zurück. Die dritte deutsche Frau, Charline Schwarz (607), enttäuschte mit Rang 60.