Die deutschen Bogenschützinnen müssen ihren Traum von einer Medaille im Teamwettbewerb der Olympischen Spiele in Paris begraben. Das Weltmeisterinnen-Trio Michelle Kroppen (Berlin), Charline Schwarz (Feucht) und Katharina Bauer (Raubling) verlor am Sonntag sein Viertelfinale gegen Mexiko 1:5 und verpasste die Runde der letzten Vier an der Esplanade des Invalides. Zuvor hatten sie sich souverän durch ein 6:0 im Achtelfinale über Großbritannien für die Runde der letzten Acht qualifiziert.