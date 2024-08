Bogenschießen:Unruh verpasst Medaille

Der Berliner Bogenschütze Florian Unruh hat seine zweite Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris nur knapp verpasst. Nach Silber im Mixed-Team musste sich der 31-Jährige im Duell um Bronze am Sonntagnachmittag Team-Olympiasieger Lee Woo-Seok aus Südkorea deutlich mit 0:6 geschlagen geben, er beendete den Einzelwettbewerb auf dem vierten Platz. Das Ergebnis sei „super gut. Es ist gar nicht ärgerlich, die anderen haben besser geschossen als ich“, sagte Unruh. Er sei „insgesamt sehr zufrieden, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Es war auf dem Weg ja doch auch recht knapp alles.“

Im Laufe des Wettkampfs hatte Unruh äußerst konstant geschossen. Nach seinem Achtelfinalerfolg gegen den Briten Tom Hall (7:3) setzte er sich auch in einem engen Duell mit dem 17-jährigen Franzosen Baptiste Addis durch (6:5). Im Halbfinale verlor er aber gegen den US-Amerikaner Brady Allison (3:7), den er im Mixed-Halbfinale noch geschlagen hatte. Im Finale unterlag Allison dann dem Südkoraner Kim Woo-Jin mit 5:6.

Damit enden die Sommerspiele von Paris mit einer Medaille für die deutschen Bogenschützen. Unruhs Mixed-Partnerin Michelle Kroppen (Berlin) war am Samstag im Achtelfinale des Einzelwettbewerbs ausgeschieden. Im Team waren die Frauen des Deutschen-Schützenbundes in Paris bereits im Viertelfinale an Mexiko gescheitert. Die Männer hatten sich nicht für den Mannschaftswettbewerb qualifiziert. Bei den Sommerspielen in Tokio vor drei Jahren hatte Unruh den fünften Platz im Einzel belegt.