Von Christof Kneer

Hurra, es geht wieder los! Am Freitagmorgen fand sich endlich wieder ein Gerücht im Internet, das einen an den Sommer erinnerte; es war zwar nicht ganz so aufregend wie im August, aber viel besser als nichts. Ein anonymer Netzmensch wusste zu berichten, dass dem Onlinedienst flightradar eine Flugbewegung zu entnehmen sei, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem FC Bayern stehe. Ein Flugzeug sei in Istanbul aufgebrochen und steuere Oberpfaffenhofen an, hieß es da, und wer sich für den FC Bayern interessiert, weiß selbstverständlich, dass "Oberpfaffenhofen" nur der erste Teil eines Begriffspaares ist. Der zweite Teil heißt "Barmherzige Brüder".