Auch Neofaschisten können lustige Neologismen schöpfen, zum Beispiel: der ehemalige Fußballer Paolo Di Canio. Vor ein paar Jahren saß der Held der einschlägig verrufenen Fans von Lazio Rom in einem TV-Studio und höhnte über die AS Roma, weil sie gerade mit 1:6 verprügelt worden war. Von „salmonari!!!“, wie er voller Pathos und Zorn rief, er meinte die Fußballer von Bodö/Glimt. Es lag so viel Verachtung und römischer Slang in der Stimme Di Canios, dass im Grunde egal war, was er genau meinte, denn das Wort „salmonari“ ist im Wörterbuch Italiens unbekannt. Was er vermutlich meinte: Arbeiter der Lachsindustrie, oder Fischer, denn Bodö liegt am Meer.

Die Häme blieb Di Canio wie eine Gräte im Halse stecken, als Bodö/Glimt auch Lazio Rom eliminierte, in der Europa League der Saison 2024/25. Einem guten Teil italienischer Fußballfans erging es am vergangenen Mittwoch ebenso. Da erspielte sich Bodö/Glimt im Hinspiel der Playoffs der Champions League gegen Inter Mailand, immerhin Vorjahresfinalist, einen 3:1-Vorsprung, der am Dienstag in San Siro verteidigt werden soll. Sollte das gelingen, zöge Bodö/Glimt ins Achtelfinale ein. Es hieße, eine arktische, nördlich des Polarkreises gelegene Stadt mit rund 40 000 Einwohnern zur Heimstatt eines Achtelfinalisten des weltweit wichtigsten Klubwettbewerbs zu machen.

Dass das europäische Fußball-Firmament um ein Polarlicht bereichert werden könnte, war vor ein paar Jahren nicht absehbar; vor ein paar Jahrzehnten noch weniger. „Zu meiner aktiven Zeit war Bodö eine bessere Zweitligamannschaft“, erzählt Jan Aage Fjörtoft, 59, ehedem norwegischer Bundesligastürmer bei Eintracht Frankfurt. Der Klub wurde 1913 gegründet; den ersten Titel – den nationalen Pokal – holte Bodö 1975, nur drei Jahre vorher spielten sie dort nicht mit: Die Wege waren zu weit. Damals war der nunmehr 84-jährige Harald „Dutte“ Berg die zentrale Figur der Mannschaft und „ein Idol meiner Generation, der erfolgreichste norwegische Spieler im Ausland!“, ruft Fjörtoft; Berg hatte in den Niederlanden gespielt.

Bodö liegt in der Peripherie der europäischen Fußballperipherie

Mit den Jahren wurde er zum Begründer einer Dynastie: Berg ist nicht nur der Vater von Örjan Berg, 57, der ebenfalls Fußballprofi wurde und heute Sportdirektor ist, sondern von zwei weiteren Ex-Bodö-Spielern (Runar und Arild) sowie Opa von Patrick Berg, dem heutigen Kapitän. Und von Sara Berg, der Rechtsverteidigerin der Frauenmannschaft. Sie alle sind mit einem Aufstieg verwoben, der in Europas Klubfußball seinesgleichen sucht – und dem nächsten, unwirklichen Höhepunkt entgegenzufliegen scheint. Er reiht sich ein in eine Reihe von Erfolgen Norwegens. Sie fanden gerade Ausdruck im Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele (18 Mal Gold, Platz eins), in den Triumphen des Tennisspielers Casper Ruud, in Leichtathletik-Weltrekorden von Jakob Ingebrigtsen (1500 Meter). Das Land ist stolz darauf. „Sport ist für jedes Land wichtig. Für kleine Länder noch viel mehr“, sagt Fjörtoft. Norwegen ist flächenmäßig mit Deutschland vergleichbar, nicht aber nach Einwohnern: In Norwegen leben 5,5 Millionen Menschen, in Deutschland 84 Millionen.

Bodös Erfolge sind sogar für norwegische Verhältnisse bemerkenswert. Bodö ist von der Hauptstadt Oslo fast so weit entfernt wie Berlin von Madrid oder Moskau. Es ist die Peripherie der europäischen Fußballperipherie. Nun haben sie über die (europäischen) Erfolge der Gegenwart so viel Geld eingenommen, dass es in Spielerberaterkreisen heißt, der Klub leiste sich allmählich Gehälter, die dem Niveau von Klubs der Top-5-Ligen Europas entsprechen. Vor ein paar Jahren noch galten Ablöse-Angebote über acht, neun, zehn Millionen Euro als unwiderstehlich; nunmehr kann man nicht nur Mittelklasse-Ligen aus Ländern wie Belgien oder der Niederlande die kalte Schulter zeigen. „Bodö hat gerade die Genehmigung für ein neues Stadion bekommen“, sagt Fjörtoft. Statt 8 000 werden dann 10 000 Zuschauer gelbe Schals schwenken. Das Wachstum hält an.

Viel Steine, wenig Beine: Panoramablick auf die 40 000-Einwohner-Stadt Bodö. (Foto: Michael Zemanek/Shutterstock/Imago)

Die Hausse liegt nicht nur an den Bergs – oder den Björkans, Chefanalyst Aasmund Björkan ist der Vater von Bodö-Profi Fredrik Björkan –, sondern vor allem an Kjetil Knutsen. Er übernahm das Traineramt an Neujahr 2018 von Aasmund Björkan. Und er installierte einen Fußball, der nicht bloß entfernt an den mörderischen Offensivstil des heutigen uruguayischen Nationaltrainers Marcelo „El Loco“ Bielsa erinnert.

Unter Knutsens Ägide hat Bodö seit 2020 viermal die norwegische Meisterschaft gewonnen. Erstmals 2020, mit 103 Toren in 30 Spielen, letztmals 2024. 2022 scheiterte Bodö erst im Viertelfinale der Conference League; in der Spielzeit 2024/25 endete die Reise durch die Europa League im Halbfinale. Bodö verlor dort gegen Tottenham Hotspur, den späteren Sieger.

Einer der wichtigsten Mitarbeiter ist Björn Mannsverk, früher Teil eines Kampfflieger-Geschwaders der norwegischen Luftwaffe

Es gibt eine Reihe von englischen, niederländischen, schottischen und deutschen Vereinen von Rang, die in den vergangenen Jahren die Verpflichtung Knutsens erwogen haben. Vor der Verpflichtung von Albert Riera galt er als Kandidat bei Eintracht Frankfurt; der RB-Kosmos ruft ihn schon länger vergeblich. In Knutsens Umfeld heißt es, er habe keinem Verein je die Tür zu Gesprächen geöffnet. Weil er im Hier und Jetzt verwurzelt sei. Weil er Bodö sehr loyal gegenüber eingestellt sei und nicht den leisesten Zweifel an seinem Pflichtgefühl aufkommen lassen möchte, wenn er das von seinen Spielern verlange. Und: Weil er Bodö als sein ureigenstes „Baby“ betrachte. Er hat es in der Wildnis aus dem Nichts erschaffen, es wächst und gedeiht. In dieser Saison standen in der Champions League nicht nur Siege gegen Inter Mailand zu Buche, sondern auch bei Atlético Madrid und gegen Manchester City. In Dortmund holte Bodö ein 2:2-Unentschieden.

Das alles geschah auf fußballerisch überzeugende Art. Dass die italienische Zeitung Corriere dello Sport Inter Mailand nach dem Hinspiel auf der Titelseite einem „Bodöshaming“ unterzog, war ein hübsches Wortspiel, lebte aber mindestens latent vom längst überholten Vorurteil, Norweger wären fußballerische Analphabeten. Dabei müssten es die Italiener besser wissen: Sie wurden von Norwegen in die WM-Playoffs geschickt. Näher an der Realität war da schon das Urteil der Corriere della Sera: „Bodö zu packen, ist zwar nicht wie Lachs mit nackten Händen zu fischen. Aber einfach ist das nicht.“

Das ist allein deshalb überraschend, weil es Zeiten gab, in denen skandinavische Mannschaften wegen der Winterpausen in den heimischen Ligen im europäischen Wettbewerb stets ausschieden, wenn die Jahre jung waren. Der letzte Spieltag in Norwegens Liga war am 30. November. Bodö lebt von Spielern wie Kasper Hogh, Bjorkan, Sondre Fet, Häkon Evjen oder Jens Petter Hauge, die einerseits Exponenten nordischen Talents sind, andererseits Knutsens Philosophie bestens umzusetzen wissen und auf Premier-League-Niveau spielen. Allesamt sind sie technisch in der Lage, sich auf ein, zwei Ballkontakte zu beschränken, ein chorales Spiel aufzuziehen – ohne zu vergessen, im Spiel ohne Ball eine Gegenpressing-Armee zu sein. Jürgen Klopp scheint eine Referenz zu sein.

Dass der synthetische Untergrund den Stil Bodös begünstigt – im Aspmyra-Stadion wird auf Kunstrasen gespielt –, darf als unbestritten gelten. Manche Spielzüge sehen aus, als wären sie in einem Futsal-Labor entstanden. Aber wer die Erfolge auf den Belag zurückführt, setzt sich dem Vorwurf aus, irregeleitet zu sein.

„Wir wissen, dass unsere Zeit und unsere Mittel limitiert sind“

Zumal es eine Mannschaft ist, die von ihrer Mentalität lebt – und diese pflegt. Einer der wichtigsten Mitarbeiter ist Björn Mannsverk, früher Teil eines Kampfflieger-Geschwaders der norwegischen Luftwaffe, der in Libyen und Afghanistan Einsätze flog. Er ist der Mental-Coach Bodös, der unter anderem darüber wacht, dass in der Vorbereitung über einen mutmaßlich großen Gegner in den Mannschaftssitzungen nicht länger gesprochen wird als über einen Rivalen der norwegischen Elitenliga. Ex-Bodö-Profi Amahl Pellegrino bestätigte dies schon im vergangenen Jahr, als er sich in der Zeitschrift World Soccer an den 6:1-Sieg gegen die Roma erinnerte: „Wir haben nie darüber nachgedacht, ob wir gegen ein Team aus Norwegen spielen oder gegen Roma. Manchmal wird dir in Europa eine harte Lektion erteilt, aber wir haben aus solchen Spielen viel gelernt. Wir waren unserem Stil sehr treu. Und langfristig gesehen gewinnst du dabei sehr viel.“

Knutsen verbittet sich von jeher, über Resultate oder Siege zu sprechen; er berichtet stattdessen von Entwicklung und dem, was ihr zugrunde liegen müsse. Dass das keine hohle Phrase ist, erklärte Mannsverk neulich der spanischen Zeitung El País. „Wir wissen, dass unsere Zeit und unsere Mittel limitiert sind. Also müssen wir smart sein, um weder Zeit noch Energie durch Dinge zu verlieren, die wir nicht kontrollieren können“, sagte Mannsverk. Resultate sind nicht kontrollierbar. Die Vorbereitung, die Erholung, die Nachtruhe, die Ernährung, das Training hingegen schon.

Auf das Spiel in Mailand, in San Siro, hat sich Bodö im spanischen Marbella vorbereitet. Auf Naturrasen. Und es wird hernach niemand sagen, es habe am Geläuf gelegen.