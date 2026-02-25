Ob Haakon Evjen in seiner Kindheit in Narvik davon geträumt hat, einmal das San Siro zum Schweigen zu bringen? Es ist nicht oft in der Geschichte von Inter Mailand vorgekommen, dass dieser stolze Fußballverein in seinem eigenen Zuhause vorgeführt wurde. Aber wenn, dann waren meist seriöse Charaktere des europäischen Fußballs dafür verantwortlich: Andrij Schewtschenko oder Jean-Pierre Papin in Diensten der AC Milan etwa, Álvaro Morata gelang mal ein Doppelpack bei einem 3:0 von Juventus Turin im Derby d'Italia. Aber ein Norweger, der geboren wurde in einer Stadt mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 3,7 Grad Celsius? Der für einen Verein spielt, der zwar südlich von Narvik liegt, aber nördlich vom Rest der Welt? Giuseppe Meazza dürfte sich im Grab umgedreht haben.
Bodö/Glimt in der Champions LeagueSie trampeln los wie eine Horde Rentiere
Lesezeit: 3 Min.
„Surreal und unglaublich lustig“: Die Außenseiter von Bodö/Glimt erobern auch das Mailänder San Siro und verdrängen in ihrer Heimat Norwegen sogar den König von den Titelseiten – und Inter? Ist arg gepeinigt.
Von Felix Haselsteiner, Mailand
Vincent Kompany beim FC Bayern:Worte, die um die Fußballwelt gehen
Auch Vincent Kompanys Anti-Rassismus-Plädoyer zeigt, welcher Glücksgriff dem FC Bayern bei der Trainerwahl gelungen ist. Und sein nächster Meistertitel wird immer wahrscheinlicher.
Lesen Sie mehr zum Thema