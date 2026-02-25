Ob Haakon Evjen in seiner Kindheit in Narvik davon geträumt hat, einmal das San Siro zum Schweigen zu bringen? Es ist nicht oft in der Geschichte von Inter Mailand vorgekommen, dass dieser stolze Fußballverein in seinem eigenen Zuhause vorgeführt wurde. Aber wenn, dann waren meist seriöse Charaktere des europäischen Fußballs dafür verantwortlich: Andrij Schewtschenko oder Jean-Pierre Papin in Diensten der AC Milan etwa, Álvaro Morata gelang mal ein Doppelpack bei einem 3:0 von Juventus Turin im Derby d'Italia. Aber ein Norweger, der geboren wurde in einer Stadt mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 3,7 Grad Celsius? Der für einen Verein spielt, der zwar südlich von Narvik liegt, aber nördlich vom Rest der Welt? Giuseppe Meazza dürfte sich im Grab umgedreht haben.