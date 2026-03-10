Inge Henning Andersen, 52, ist der Präsident von FK Bodö Glimt – der Überraschungsmannschaft der diesjährigen Champions League. Er wurde zwar nicht in Bodö geboren, sondern in einem kleinen Ort namens Sandnessjön, der ebenfalls nördlich des Polarkreises liegt. Er wuchs aber in Bodö auf. „Es ist nicht nur eine schöne Stadt, sondern auch ein guter Ort, um groß zu werden“, sagt Andersen in einer Videokonferenz mit der SZ. Er durchlief die Jugendabteilung von Bodö/Glimt, wurde Spieler der ersten Mannschaft, damals noch in der dritten Liga, später Trainer und Schiedsrichter. In Bodö schloss er ein Wirtschaftsstudium ab, ging in die Lehre und zurück zu FK Bodö Glimt. Dort wurde er Teil einer Erfolgsgeschichte, die altbekannte Muster im Profifußball infrage stellt.