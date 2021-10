Von Ulrich Hartmann, Bochum

Der Torwart Manuel Riemann hat in seiner Profifußballkarriere bislang 48 Elfmeter passieren lassen müssen - und 25 gehalten. Das bedeutet, dass er im Schnitt einen von drei Elfmetern pariert. 33 Prozent sind eine sensationelle Quote, wenn man bedenkt, dass generell im Schnitt nur ungefähr 25 Prozent aller Elfmeter nicht ins Tor gehen, dazugezählt sind auch all jene, die ans Gestänge knallen, drüber oder daneben gehen. In der aktuellen Bundesliga-Saison hat Riemann bereits zwei Mal Aug in Aug mit einem Elfmeterschützen gestanden: am ersten Spieltag mit dem Wolfsburger Wout Weghorst und am vergangenen Sonntag mit dem Frankfurter Goncalo Paciencia. Riemann hat beide Male gehalten. Seine EKQ (Elfmeter-Killer-Quote) ist in dieser Bundesliga-Saison also 100 Prozent.

Es kann den Torwart des VfL Bochum mithin nicht gewundert haben, nachdem er am Mittwoch im Pokalspiel gegen den FC Augsburg schon den ganzen Abend auf der Reservebank gesessen hatte, dass in der 103. Minute der VfL-Torwarttrainer Peter Greiber an ihn herantrat und ihm zuraunte: "Manu, wie lange brauchst du, bis du warm bist?" Riemann ist normalerweise Bochums Stammtorwart, aber im Pokal wollte der Trainer Thomas Reis aus Gründen der Fairness dem Ersatzmann Michael Esser ein Spiel gönnen. 2:2 stand es in dieser 103. Minute. Die Verlängerung sollte noch 17 Minuten dauern. Dann würde es Elfmeterschießen geben. Elfmeterschießen? Moment mal! Dafür hat der VfL Bochum doch einen Fachmann mit Diplom.

Im Rampenlicht wollte Riemann trotzdem nicht alleine stehen

Riemann antwortete: "Fünf bis zehn Minuten." Dann ist er runter in die Kabine gegangen, hat sich noch ein paar Augsburger Elfmeter angeguckt, die das Team zu solchen Zwecken in einer exklusiven Sammlung zusammengestellt hat. So eine DVD kann man nicht im Handel bestellen. Anschließend hat Riemann sich noch zehn Minuten aufgewärmt. Dann, man schrieb die 118. Minute und es stand immer noch 2:2 im Zweitrunden-Pokalspiel zwischen Bochum und Augsburg, kam Manuel Riemann ins Spiel. Eingewechselt für Michael Esser.

Um es vorweg zu nehmen: Als Elfmeter-Killer hat Riemann am Mittwochabend komplett versagt. Fünf Elfmeter wurden auf sein Tor geschossen, gehalten hat er keinen. EKQ: null. Zum Helden geworden ist er mit den letzten beiden an diesem Abend geschossenen Elfmetern aber trotzdem. Denn den vorletzten drosch der Augsburger Arne Maier über Riemanns Tor, und den allerletzten schoss der Torwart Riemann höchstpersönlich und überwand mit einem strammen Schuss ins linke Eck seinen Augsburger Fachkollegen Rafal Gikiewicz. 7:6 lautete das Resultat am Ende unter Berücksichtigung aller Treffer des Abends.

Detailansicht öffnen Zaungast: Manuel Riemann, vom Bochumer Anhang als Mann des Tages gefeiert. (Foto: Rauch/Nordphoto/Imago)

Der Bochumer Anhang sang seinen Namen, und der Bayer Riemann, gebürtig aus Mühldorf am Inn, musste vor jedes Mikrofon, das im Stadion verfügbar war. "Es ist, glaube ich, bekannt, dass ich einen ganz guten rechten Fuß habe - und es sind ja auch nur elf Meter", sagte er in jedem Interview lakonisch. Er schien schon ein bisschen stolz zu sein, so als Held, aber er wollte auch nicht allein im Rampenlicht stehen. Er nahm den Kollegen Esser mit in alle Interviews, stand also hinterher auf dem Zaun vor der Fantribüne und stimmte für die überschäumenden Fans "Michael-Esser"-Rufe an.

Zwei Gegentore in drei Minuten ausgeglichen: Augsburg zeigte Leidenschaft

"Wir schwimmen zurzeit auf einer Euphorie-Welle", sagte später der Trainer Reis. Der Pokal-Erfolg gegen Augsburg war Bochums dritter Pflichtspielsieg in Folge nach den Bundesliga-Triumphen in Fürth und gegen Frankfurt. Diese Serie würde man gern ausbauen, dazu müsste der VfL allerdings am Sonntag beim Bayern-Demütiger Borussia Mönchengladbach gewinnen.

Abgerundet wurde der prickelnde Pokalabend dadurch, dass die Augsburger zwar enttäuscht waren über die Niederlage, aber zugleich auch ermutigt durch den Umstand, dass sie zwischen der 55. und der 58. Minute einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatten. Kaum hatte der Bochumer Milos Pantovic mit seinem zweiten Treffer in der 53. Minute das 2:0 erzielt, glichen Reece Oxford per Kopf und Ruben Vargas per Abstauber zum 2:2 aus.

"Da sind wir eindrucksvoll zurückgekommen", befand Trainer Markus Weinzierl. Diese Reaktion der Leidenschaft war deshalb so wichtig, weil die Augsburger mittlerweile nicht nur fünf Pflichtspiele nacheinander nicht gewonnen, sondern vier davon auch noch verloren haben. "Die Niederlage ist bitter und wir sind auch traurig darüber", sagte Weinzierl, "aber ich sehe es positiv, dass wir einen tollen Fight abgeliefert haben." Diese Erfahrung, hofft der Trainer vor dem brisanten Liga-Duell am Sonntag gegen den VfB Stuttgart, "wird uns als Mannschaft weiterbringen."

Im Elfmeterschießen, das weiß Weinzierl, das wissen auch Sportchef Stefan Reuter, Präsident Klaus Hofmann und das komplette Umfeld in Augsburg, in so einem Elfmeterschießen geht es nicht mehr nur ums Können. "Im Elfmeterschießen zu verlieren", sagte Weinzierl kurz nach dem Spiel noch recht aufgewühlt in einem Radio-Interview mitten im Trubel des lauten Bochumer Stadions, "das ist einfach Pech - oder fehlendes Glück." Eines von beidem, so viel ist sicher.