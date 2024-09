Zu Dienstjubiläen gibt es gern kalte Platten mit reichhaltig belegten Brötchen. Oder einen Gutschein für die örtliche Buchhandlung. Der Fußballer Erhan Masovic hat am Samstag nichts dergleichen erhalten. Der 25 Jahre alte Serbe bestritt mit der Bundesliga -Partie gegen Holstein Kiel sein 100. Pflichtspiel für den VfL Bochum und wurde nach 16 Minuten ausgewechselt. Verletzt war er nicht, dem Trainer Peter Zeidler missfiel, dass der Jubilar bloß Querpässe gespielt hatte. Dieses sei so nicht vorgesehen gewesen, beschied Zeidler hernach.

Eine so frühe Auswechslung gilt für Fußballprofis als schwerwiegende Demütigung. In einem Jubiläumsspiel grenzt sie an Beleidigung. Dabei ist der 62 Jahre alte Schwabe Zeidler ein ausnehmend höflicher Mensch. In der Saisonvorbereitung hatte er sich in zahlreichen persönlichen Gesprächen mit den Fans allerhand Sympathien erworben, die jetzt aber sukzessive bröckeln, weil es den Fans durchaus gefiele, ihren VfL unter dem netten Trainer auch mal gewinnen zu sehen. Davon kann bislang keine Rede sein. Im Pokal verloren die Bochumer zunächst beim Zweitligisten Regensburg, danach dreimal in der Bundesliga. Und nun kamen sie gegen den sieglosen Liganeuling Kiel nicht über ein 2:2 hinaus.

Fußballexperten mit dem Fachgebiet VfL Bochum wissen allerdings, dass der Ruhrpottklub in der vorletzten Saison erst im neunten Spiel den ersten Sieg feierte und in der vergangenen Saison erst im zehnten. Bildet man daraus eine mathematische Reihe, dann ergibt sich, dass der VfL seinen ersten Sieg in dieser Saison am elften Spieltag feiert. Bochums Festausschuss kann für das Auswärtsspiel am 23. November in Stuttgart schon mal kalte Platten und Büchergutscheine bestellen.