VfL Bochum im Abstiegskampf:Eine rätselhafte Heimschwäche

Von Ulrich Hartmann, Bochum

Am Samstagabend saß der Trainer Niko Kovac bis 18.25 Uhr in der Pressekonferenz. Sein VfL Wolfsburg hatte mit 5:1 beim VfL Bochum gewonnen. Es gab allerhand Fragen an seinen Bochumer Kollegen Thomas Letsch und an ihn selbst. Kovac hätte die Fragerunde eigentlich genießen können, doch irgendwann hatte er etwas Besseres vor. "Lasst uns Fußball schauen!", rief er plötzlich freundlich in den Saal, als die Reporter sich gerade letzte drängende Fragen zu überlegen schienen.

Zehn Minuten später rollten zwei Wolfsburger Busse vom Bochumer Stadiongelände, darinnen wurde auf die Monitore übertragen, wie Borussia Dortmund die Tabellenführung vom FC Bayern übernahm. "Ich glaube, dass alle relevanten Fragen dieser Saison erst ganz zum Schluss entschieden werden", hatte Kovac zuvor noch erklärt: ob Dortmund wirklich Meister wird, ob Wolfsburg sich noch für einen Europapokal-Wettbewerb qualifiziert und ob Bochum absteigen muss.

Endgültige Antworten auf all diese Fragen erwartet Kovac also erst am 27. Mai. Bis dahin müssen Punkte gesammelt und leidgeprüfte Fans gepflegt werden. Beides ist eine Mammutaufgabe für die Bochumer, die gegen Wolfsburg Pfiffe und tatsächlich einen kleinen Wolkenbruch ernteten, als die erste Halbzeit mit einem 0:3 zu Ende gegangen war. Doch als die zweite Halbzeit losging, sang das ganze Ruhrstadion und erzeugte Gänsehaut, ebenso, als die 1:5-Niederlage feststand. "Unsere Fans haben ein ganz gutes Gespür für solche Situationen", sagte Bochums Angreifer Simon Zoller. "Wenn ich diese Atmosphäre sehe, dann stimmt mich das optimistisch", sagte Trainer Letsch.

Fußballerisch hatte seine Mannschaft einen ziemlich miesen Auftritt abgeliefert, aber der älteste Kader der Bundesliga (im Schnitt gut 29 Jahre) kennt sich mittlerweile bestens aus mit dem Hinfallen und dem Wiederaufstehen. "Solche Spiele haben uns in der Vergangenheit nicht umgeworfen und das werden sie auch jetzt nicht", sagte Zoller. Bereits am kommenden Freitag empfangen die Bochumer daheim den Ruhrpott-Nachbarn und Tabellenführer Borussia Dortmund. Da haben sie nichts zu verlieren.

In solchen Spielen, in denen der Gegner die Ballkontrolle übernimmt, sind sie immer mal wieder überraschend stark. Anders interessanterweise, wenn die Hoffnungen groß sind. "Heute haben wir eine Riesenchance", hatte Letsch noch kurz vor dem Spiel gegen Wolfsburg gesagt. Vielleicht hätte er das nicht sagen sollen. Als die Bochumer am 4. März im heimischen Ruhrstadion eine Riesenchance verspürt hatten, verloren sie 0:2 gegen Schalke, und als sie am 9. April erneut eine Riesenchance witterten, verloren sie 2:3 gegen den VfB Stuttgart. Im Gefühl einer Riesenchance packt die Bochumer eine Riesenangst. Womöglich auch deshalb verloren sie gegen Wolfsburg so hoch.

Von den letzten sechs Heimspielen verlor der VfL fünf

Die Bochumer Gegentreffer summieren sich nach 29 Spielen auf 66 Stück. Das ist nicht nur ein negativer Vereinsrekord, das sind auch mit Abstand die meisten in der Liga. Und sie dürften ein ausschlaggebender Faktor werden, wenn der VfL am Ende mit einem anderen Klub punktgleich ist. Je vier Gegentore erlitten die Bochumer in dieser Saison gegen Leipzig, Stuttgart und Wolfsburg, je fünf gegen Mainz und jetzt im Rückspiel gegen Wolfsburg sowie sieben im Hinspiel gegen die Bayern. Da kommt was zusammen.

Drei ihrer fünf noch ausstehenden Saisonspiele bestreiten die Bochumer zu Hause. Das wäre eigentlich ein Wettbewerbsvorteil, hätten sie nicht von den letzten sechs Heimspielen nur ein einziges gewonnen und fünf verloren. Eines davon war das DFB-Pokalspiel Anfang Februar gegen Borussia Dortmund (1:2).

Wenn die Bochumer am Freitag gegen den BVB spielen, dann ist das nicht nur eine Revanche und ein Duell mit einem euphorisierten Tabellenführer; sondern auch ein Aufeinandertreffen mit einem Rivalen aus einer nur 20 Kilometer entfernten Nachbarstadt und mit dem Titelduellanten jenes FC Bayern, mit dem ihr VfL seit exakt 50 Jahren eine Fanfreundschaft unterhält. Bochum spielt am Freitag um drei ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt sowie um die Titelchancen seines angeschlagenen Freundschaftsklubs aus München. Das könnte, mit Verlaub, den nicht unsensiblen Bochumern schon wieder zu viel des Drucks sein.