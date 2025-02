Von Johannes Aumüller, Frankfurt am Main

Die Sportgerichtsbarkeit des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in ihrer langen Geschichte schon so manch heiteren Moment erlebt. Am Freitagnachmittag kommt sie um eine besonders ungewöhnliche Szene knapp herum. Im „Golden Goal“-Saal des DFB-Campus in Frankfurt am Main berät das Bundesgericht, also die zweite Instanz, über die Wertung des Bundesligaspiels zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum, und irgendwann erscheint der Schiedsrichter Martin Petersen auf der Leinwand. Der soll als Zeuge aussagen, darf das aber mit Erlaubnis des Gerichtes aus der Ferne tun, weil er an diesem Tag seinen 40. Geburtstag feiert. Man werde jedoch nicht laut singen, sagt Oskar Riedmeyer, seit September Vorsitzender des Bundesgerichts, sondern nur im Stillen.