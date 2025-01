Von Ulrich Hartmann, Frankfurt

„Frohes Fest“, stand am Donnerstag noch über dem Eingang vom Hauptquartier des Deutschen Fußball-Bunds. Weihnachten ist zwar schon ein bisschen her, für den VfL Bochum aber gab es das erhoffte nachträgliche Geschenk am grünen Tisch dennoch. Das Bundesligaspiel bei Union Berlin vom 14. Dezember, bei dem der Bochumer Torwart Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen und ausgewechselt worden war, wird nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet. Der VfL hatte wegen dieses Vorfalls Einspruch gegen die Wertung des Endergebnisses (1:1) eingelegt.