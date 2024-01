Von Ulrich Hartmann

Das Bundesligaspiel, das der VfL Bochum am Samstag mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen hat, stand in der Pause kurz vor dem Abbruch. Grund war ein meterlanges Banner ("Ultras Cannstatter Kurve"), das Stuttgarter Fans an jenem Zaun befestigt hatten, der ihren Gästetribünenblock vom Spielfeld trennt. Der VfL Bochum erklärte, dieser Zaun dürfe nicht zugehängt werden, weil Tore in diesem Zaun als Flucht- und Rettungsweg in den Innenraum fungieren. Dies werde jedem Gastverein weit vor dem jeweiligen Spiel schriftlich erklärt. Weil die Stuttgarter Fans offenbar nicht bereit waren, das Banner wieder abzuhängen, verzögerte sich der Anpfiff der zweiten Halbzeit um 41 Minuten. Die Halbzeitpause dauerte folglich 56 Minuten. Dann einigten sich alle Beteiligten, um das Spiel zu Ende bringen zu können, auf einen Kompromiss. Das gelockerte Banner durfte hängen bleiben, nachdem überprüft worden war, dass die Fluchttore im Notfall trotzdem geöffnet werden könnten.