Das Spiel war schon fast zu Ende. Der Schiedsrichter Martin Petersen hatte eine fünfminütige Nachspielzeit anzeigen lassen. In deren zweiter Minute nahm sich der Bochumer Torwart Patrick Drewes bei einem Abstoß sehr viel Zeit, denn sein VfL war einigermaßen zufrieden mit diesem 1:1 im Gastspiel bei Union Berlin. Petersen zeigte Drewes die gelbe Karte wegen Zeitspiels. Der Torwart nahm noch einmal Anlauf - als von hinten ein Feuerzeug angeflogen kam und ihn am Kopf streifte.

Drewes stutzte, hob den Arm und signalisierte dem Schiedsrichter, dass da etwas geflogen war. Er sank auf die Knie, stand aber noch einmal auf, nahm das Feuerzeug vom Boden und brachte es dem Schiedsrichter als Beweisstück. Dann legte er sich wieder hin, wurde behandelt und später von zwei Betreuern gestützt in die Kabine geführt. Das Spiel wurde unterbrochen. Es blieben knapp vier Minuten Restspielzeit. Beide Mannschaften wurden in die Kabinen geschickt. Die Unterbrechung dauerte letztlich 28 Minuten. Der Täter auf der Tribüne wurde identifiziert und der Polizei übergeben.

SZ Plus Münchner Niederlage in Mainz : Bayern besiegen leicht gemacht Der von Verletzungen geschwächte FC Bayern verliert beim 1:2 in Mainz zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison, erspielt sich dabei kaum Chancen - und ist mit einfachen Mitteln zu bezwingen. Joshua Kimmich spricht von einem „gefährlichen Moment“. Von Sebastian Fischer

„Patrick war in der Kabine benommen“, berichtete der Bochumer Trainer Dieter Hecking. Man fuhr den Torwart sogar ins Krankenhaus. „Ich bin kein Arzt“, sagte Hecking, „wir mussten’s abklären.“ Der Stürmer Philipp Hofmann, der sich angesichts des ausgeschöpften Bochumer Wechselkontingentes für die letzten vier Minuten der Nachspielzeit ins Tor stellen musste, sagte: „Es geht überhaupt nicht darum, wie hart Patrick getroffen wurde oder ob er blutet – es geht um die Sache.“

So argumentierte auch VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig. „Das Spiel hätte nach Auslegung des Regelwerks abgebrochen werden müssen“, behauptete der 51 Jahre alte Schweizer, „das ist aber nicht passiert, deshalb haben wir unter Protest weitergespielt und werden am Montag Einspruch einlegen.“ Unions Sportchef Horst Heldt hatte seine eigene Theorie darüber, was während der Spielunterbrechung in der Bochumer Kabine vor sich ging: „Der Justiziar hat den Bochumern wohl geraten, nicht weiterzuspielen“, sagte Heldt bei Sky.

Es ist zwei Jahre und neun Monate her, dass der VfL Bochum in seinem Ruhrstadion selbst Opfer eines aus dem eigenen Zuschauerblock geworfenen Gegenstands geworden war. In einem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am 18. März 2022 unterbrach Schiedsrichter Benjamin Cortus die Partie in der 69. Minute beim Stand von 2:0 für Gladbach, weil Linienrichter Christian Gittelmann von einem wohl noch halbvollen, aus den Zuschauerreihen direkt hinter ihm geworfenen Bierbecher am Hinterkopf getroffen worden war. Aus der Unterbrechung wurde rasch ein Abbruch wegen „tätlichen Angriffs gegen einen Spieloffiziellen“. Bei Gittelmann wurden im Krankenhaus eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert. Sechs Tage später entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds, dass die Partie 2:0 für Gladbach zu werten sei. Bochum hatte sich als Opfer der Vorgänge bezeichnet und auf Spielwiederholung plädiert.

In Berlin wird kein Offizieller getroffen, wie es in der Bundesliga schon vorkam, sondern der Bochumer Torwart

Der Unterschied diesmal: Es wurde kein Offizieller getroffen, sondern ein Spieler. Dadurch war ein Spielabbruch nicht immanent. Schiedsrichter Petersen besprach sich während der Unterbrechung am Telefon mit Regelchef Lutz Wagner und im Kabinentrakt mit der Polizei sowie mit Union-Sportchef Heldt und Gladbach-Trainer Gerardo Seoane. Petersen schilderte: „Beide Mannschaften haben sich bereit erklärt weiterzuspielen, und die Sicherheitsverantwortlichen haben mir gesagt, dass die Sicherheit der Spieler gewährleistet ist und eine ordnungsgemäße Durchführung stattfinden kann – das sind die entscheidenden Punkte.“ Daraufhin habe er das Spiel fortsetzen können. „Wären dann noch mal Sachen reingeflogen, wäre das Spiel abgebrochen worden. Das war im Stadion so auch klar durchgesagt worden.“

Für den VfL Bochum war dieses 1:1 im 14. Saisonspiel erst der dritte Punktgewinn, das dritte Unentschieden brachte zumindest ein ordentliches Ergebnis. Elf Spiele sind verloren gegangen. Mit drei Punkten und 11:35 Toren hat der VfL hinter der SpVgg Greuther Fürth (2021/22, 1 Punkt, 12:46 Tore) die zweitschlechteste Bilanz, die in 62 Jahren Bundesliga ein Klub nach dem 14. Spieltag hatte. Der Abstieg droht. Drei Punkte am grünen Tisch könnte der Revierklub daher gut gebrauchen. Der Klassenerhalt wäre angesichts der Fernsehgeldverteilung nach Liga und Tabellenplatzierung viele Millionen Euro wert, auch deshalb ist ein Einspruch schon aus eigener Fürsorgepflicht geboten.

Hoffnung auf eine Annullierung des Ergebnisses gibt den Bochumern der Paragraf 13 („Einspruch gegen Spielwertung“) mit Unterpunkt 2b in der Spielordnung der Deutschen Fußball-Liga, in dem es heißt: „Einsprüche gegen die Spielwertung können u.a. mit folgender sachlicher Begründung erhoben werden: Schwächung der eigenen Mannschaft durch einen während des Spiels eingetretenen Umstand, der unabwendbar war und nicht mit dem Spiel und einer dabei erlittenen Verletzung im Zusammenhang steht.“

In den letzten vier Minuten des Spiels ist übrigens auch deshalb nichts mehr passiert, weil sich die Spieler beider Mannschaften auf einen Nichtangriffspakt verständigten und sich den Ball bloß noch zuschoben. Nachdem Bochums Koji Miyoshi für ein brutales Foul schon in der 13. Minute die rote Karte gesehen hatte und dann auch noch Torwart Drewes verletzt hinausmusste, ohne dass ihn ein Einwechselspieler ersetzen durfte, waren die Bochumer bloß noch zu neunt. Hätten die Berliner diesen Umstand zum Siegtor genutzt, wäre die Lage womöglich eskaliert.