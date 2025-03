Von Johannes Aumüller und Ulrich Hartmann

Beim VfL Bochum wissen sie langsam nicht mehr, welches Gefühl sie in diesem bizarren Abstiegskampf eigentlich entwickeln sollen. Ein gutes, weil sie zuletzt 14 Punkte in 14 Spielen geholt haben – oder ein schlechtes, weil sie am Samstag 0:1 gegen Hoffenheim verloren? Ein gutes, weil sie am Freitag vor dem Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) den 2:0-Sieg am Grünen Tisch gegen Union Berlin in zweiter Instanz bestätigt bekommen haben – oder ein schlechtes, weil Union auch die nächste Instanz bemühen will und dort erfolgreich sein könnte?