Fußball -Zweitligist VfL Bochum hat auf seine anhaltende Talfahrt reagiert und Trainer Dieter Hecking freigestellt. Gleichzeitig gab der Klub auch die sofortige Trennung von Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner bekannt. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga liegt der VfL nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen in der 2. Liga mit drei Punkten auf Rang 16.

U19-Coach David Siebers wird bis auf Weiteres die Leitung der Lizenzmannschaft übernehmen. Der VfL gastiert am Samstag beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg. Der Verein reagiere „auf den sportlich enttäuschenden Saisonstart nach dem vorangegangenen Abstieg in die 2. Bundesliga sowie die ausbleibende Entwicklung der Mannschaft und hat sich nach intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten zu diesem schweren Schritt entschieden“, hieß es in einer Mitteilung am Montag.

Hecking hatte seinen Vertrag erst Anfang Mai bis 2027 verlängert. Dufner hatte sein Amt erst im April übernommen.