VfL Bochum:Im Retro-Stadion pfeift wieder Rückenwind

Es ist gar nicht so einfach zu verstehen, warum der VfL Bochum unter seinem neuen Trainer Thomas Letsch in vier Bundesliga-Auswärtsspielen noch keinen einzigen Punkt geholt hat, bei 1:15 Toren - und warum er hingegen in drei Heimspielen mit Letsch gegen starke Gegner volle neun Punkte errungen hat, bei 7:2 Toren. Zuhause an der Castroper Straße ist der VfL eine andere Mannschaft. Das liegt offenbar auch an der Stimmung im Ruhrstadion - und an dem Rückenwind, den die Spieler für ihren neuen, mehr Mut erfordernden Fußball vom begeisternden Heimpublikum bekommen.

"Das komplette Stadion ist einfach überragend", schwärmte nach dem spannenden 2:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach der Mittelfeldspieler Kevin Stöger über die Resonanz von allen vier Tribünen. "Bochum hat sich den Sieg durch Leidenschaft und Emotionen verdient", sagte anerkennend sogar der gegnerische Trainer Daniel Farke. Und Gladbachs Christoph Kramer, der einst selbst in Bochum gespielt hat, sagte es so: "Bochum, Flutlicht - und wenn das Stadion kommt, dann weißt du, was los ist."

Die WM-Pause kommt für Letsch zur rechten Zeit, um endlich seinen Fußball einüben zu können

Dies scheint eine plausible Erklärung für das Bochumer Mysterium zu sein. 0:4 in Leipzig, 1:4 in Stuttgart, 0:4 in Wolfsburg und 0:3 in Dortmund - so lauteten die jüngsten Auswärtsergebnisse. Daheim jedoch: 3:0 gegen den Champions-League-Achtelfinalisten Frankfurt, 2:1 gegen den damaligen Tabellenführer Union Berlin - und nun 2:1 gegen Gladbach. Die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsergebnissen ist eklatant. "Ich kann es gar nicht richtig erklären", sagte der VfL-Mittelstürmer und 2:0-Torschütze Philipp Hofmann. Sein Trainer stimmte zu: "Es ist schwer zu erklären!" Thomas Letsch will ohnehin gar nicht ausführlich darüber sprechen, denn: "Je mehr man es thematisiert, desto größer wird diese Geschichte." Und dann droht das Ganze in Auswärtsspielen zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu werden.

Ende September hat der Schwabe Letsch, 54, einst Ausbildungschef bei RB Salzburg und zuletzt Trainer bei Vitesse Arnheim, seinen Job in Bochum angetreten. Er hat dem VfL ein aggressiveres Pressing- und Tempospiel verordnet. Das ging zum Auftakt in Leipzig noch gründlich schief, auch in den nächsten Auswärtsspielen erwies sich die Fallhöhe als sehr groß. Doch daheim, vor den Fans im elektrisierenden Retro-Stadion mit seinen antiken Flutlichtmasten, setzen die Bochumer den Fußball des neuen Trainers viel erfolgreicher um. "Dieses Stadion ist einfach unfassbar, wenn das Spiel Spitz auf Knopf steht", sagt Letsch. Und genau so stand die Partie gegen Gladbach: Spitz auf Knopf.

Die enthusiastische Stimmung wirkt sich vielleicht sogar auf knappe Schiedsrichterentscheidungen aus, denn die nachträgliche Aberkennung des Gladbacher 2:2-Ausgleichs acht Minuten vor dem Ende - nach einer sehr komplexen Abseitssituation mit einem Bochumer Bein noch am Ball - erschien zweifelhaft. Gladbachs Trainer Farke betonte, er freue sich zwar für den "sympathischen Verein VfL Bochum", die Leistung des Schiedsrichters Daniel Schlager und seiner Assistenten nannte er jedoch "unterirdisch".

Die Bochumer gastieren im letzten Spiel vor der Winterpause am Samstag beim FC Augsburg. Dann wollen sie in der Fremde mal so spielen wie daheim. "Es wird Zeit für die ersten Auswärtspunkte", sagt Stöger. Letsch freut sich indes auf die zweimonatige Saisonunterbrechung. Er hatte bisher noch keine Gelegenheit, sich länger mit der Mannschaft und dem Einstudieren seines Fußballs zu beschäftigen. "Ich bin nicht unglücklich darüber, dass jetzt eine WM ist", sagt er, "ich bin froh, dass wir jetzt eine richtige Vorbereitung bekommen."