Milos Pantovic im DFB-Pokal:Bochums Kunstschütze lupft wieder

Von Ulrich Hartmann, Bochum

Die Vorstellung, dass der VfL Bochum am 21. Mai im Endspiel um den DFB-Pokal stehen könnte, haut Milos Pantovic jetzt nicht gerade aus den Stutzen. "Ich glaube, da hat's im Fußball schon Krasseres gegeben", sagte der 25 Jahre alte Serbe am Dienstagabend, während die handverlesenen 750 Fans auf der Tribüne abwechselnd "Wir fahren nach Berlin" und "Ohne Dortmund fahr'n wir nach Berlin" sangen. Der VfL Bochum hat durch einen 3:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 erstmals seit 2016 den Einzug ins Viertelfinale geschafft, während zeitgleich der benachbarte Rivale BVB beim FC St. Pauli ausgeschieden ist. Das ist so ganz nach dem Geschmack der Bochumer. Und zu verdanken haben sie das auch Pantovic.

In der vorangegangenen Pokalrunde hatte der offensive Mittelfeldspieler mit expliziten Stürmerqualitäten bereits zwei Treffer zum schließlich im Elfmeterschießen erwirkten Sieg gegen den FC Augsburg beigetragen und am Dienstag drehte er mit zwei Treffern binnen drei Minuten eine Mainzer Führung in jenen Bochumer 2:1-Vorsprung, den Eduard Löwen zum 3:1 vervollständigte. Pantovic ist jetzt nicht nur Bochums Pokalheld, sondern des deutschen Fußballs treffsicherster und elegantester Kunstschütze.

Gegen Hoffenheim hatte er Anfang November in der Bundesliga aus 66 Metern getroffen, gegen Freiburg Ende November aus 45 Metern und jetzt gegen Mainz überlupfte er den aus seinem Tor eilenden Torwart Robin Zentner vom Strafraumrand zur wegweisenden 2:1-Führung. "Ich hab's ganz gern, wenn der Torwart aus seinem Tor kommt", witzelte Pantovic nach dem Spiel. So kunstfertig, artifiziell, stilvoll und elegant schießt er manches Tor, dass er mit Gastauftritten im örtlichen Schauspielhaus und Kunstmuseum rechnen muss. "Im Endeffekt ist es egal, wer die Tore macht", behauptete Pantovic nach dem Triumph, aber genau das ist es in diesem Fall ja eben nicht. Pantovic's Treffer sind speziell.

Mit seinen Kunstschüssen sorgt der Serbe immer wieder für Aufmerksamkeit

Das liegt womöglich auch an seiner Ausbildung beim FC Bayern München. 2007 mit elf Jahren kam der gebürtige Münchner zu den Bayern, durchlief die Jugendteams und spielte anschließend in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Nur ein einziges Mal und nur für eine Minute durfte Pantovic in der ersten Mannschaft des FC Bayern mitspielen. Am 17. Oktober 2015 wechselte ihn der damalige Trainer Pep Guardiola beim Münchner 1:0-Sieg in Bremen in der zweiten Minute der Nachspielzeit für Arturo Vidal ein. Dadurch hat sich Pantovic einen Anteil am Münchner Meistertitel 2016 gesichert.

Er ist somit quasi der einzige deutsche Meister im aktuellen Bochumer Kader. Beim VfL haben sie zwei belgische Meister (Erhan Masovic und Saulo Decarli mit dem FC Brügge), einen griechischen Meister (Vasilios Lampropoulos mit AEK Athen), einen schottischen und dänischen Meister (Cristian Gamboa mit Celtic Glasgow und dem FC Kopenhagen), einen japanischen Meister (Takuma Asano mit Sanfrecce Hiroshima) und einen niederländischen Meister (Neuzugang Jürgen Locadia mit PSV Eindhoven). Aber als deutschen Meister haben sie nur: Pantovic.

Mit seinen Kunstschüssen sorgt der Serbe in dieser Saison immer wieder für Aufmerksamkeit, und das könnte sich auf die Verhandlungen auswirken, die der VfL mit ihm zu führen hat, denn Pantovic' Vertrag läuft am Ende dieser Saison aus und ist noch nicht verlängert. Ob er bleibt, hängt gewiss auch von den Namen der interessierten Klubs ab. Das Problem für den VfL: Er wäre ablösefrei.

Bochums Pokaltraum gedeiht unterdessen gerade in einer außergewöhnlichen Konstellation. Sämtliche Pokalsieger der vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte sind bereits ausgeschieden und erstmals seit 16 Jahren steht weder Bayern München noch Borussia Dortmund im Viertelfinale. Es ist also eine Chance für Bochum. Gewonnen hat der Klub den Pokal nie und stand 1988 (0:2 gegen Eintracht Frankfurt) und 1968 (1:4 gegen den 1. FC Köln) auch nur zwei Mal im Endspiel. Insofern wäre ein Gastspiel am 21. Mai in Berlin schon doch irgendwie: krass.