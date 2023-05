3:2 gegen Augsburg:Bochum erarbeitet sich den Showdown

Fast wie in Hollywood: Nach vielen Rückschlägen gewinnt der VfL wieder - alles zwischen Abstieg, Relegation und Rettung ist weiterhin möglich. Trainer Letsch setzt in den verbleibenden zwei Spielen auf die Unverwüstlichkeit seines Teams.

Von Ulrich Hartmann, Bochum

Über Scherben und glühende Kohle lassen sie ihre abstiegsgefährdeten Fußballer beim VfL Bochum nicht laufen. Da muss die Frage erlaubt sein: Wie um Himmels Willen soll der Klassenerhalt dann gelingen?

Nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg gab es Antworten auf diese Frage. Die Psychologie des Abstiegskampfs sah in Bochum vergangene Woche folgendermaßen aus: Am Dienstagabend haben die Spieler miteinander gegrillt und im Fernsehen Champions League geschaut. Und am Freitagabend verzichtete der Trainer Thomas Letsch zwecks Work-Life-Balance auf die TV-Live-Sichtung des kommenden Gegners Hertha BSC und ging stattdessen ins Kino. Dort lief ein Film, der erzählt, wie die US-Firma Nike dem damals noch unbekannten Basketballer Michael Jordan einen Schuh auf den Fuß maßschneiderte. Filmtitel: "Air". Untertitel: "Der große Wurf". So was gefällt dem Sportsmann Letsch.

Ein bisschen wie Hollywood könnte sich auch die aktuelle Geschichte des VfL Bochum entwickeln: Eine Mannschaft kämpft ums sportliche Überleben, erleidet aber immer wieder Rückschläge. Dem Kapitän Anthony Losilla kamen vergangene Woche bei einem Interview beinahe die Tränen, und dem Abwehrspieler Konstantinos Stafylidis kamen sie am Samstag wirklich, als er schon in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden musste.

Eine Mannschaft, eine Stadt, ach was, das halbe Ruhrgebiet bangt um den VfL Bochum, und tatsächlich gewannen die tapferen Fußballer nach sechs sieglosen Spielen die drittletzte Saisonpartie gegen den FC Augsburg knapp und leicht dramatisch mit 3:2, wozu allerdings eineinhalb Augsburger Eigentore vonnöten waren. Diese sähe man in einem Film bestimmt genauso in Zeitlupe wie die jubelnden und sich herzenden Zuschauer.

Den alten Ehrentitel "die Unabsteigbaren" hätte Bochum gern zurück

Auserzählt ist diese Bochumer Story nach dem drittletzten Spieltag aber noch nicht. Nächsten Samstag bei Hertha BSC in Berlin und übernächsten Samstag daheim gegen Bayer Leverkusen ist schließlich noch alles denkbar: Klassenerhalt, Relegation, Abstieg. Womöglich wird das ein Showdown, den sie in Hollywood für zu dramatisch erachteten.

In Bochum an der Castroper Straße aber war Fußball schon immer großes Kino, nicht, was die Erfolge angeht - aber die Gefühle! Einst wurden sie "die Unabsteigbaren" genannt. Davon, berichtete der französische Kapitän Losilla, habe er gehört. Er hätte nichts dagegen, holte sich die aktuelle Mannschaft diesen Kampfnamen zurück.

Geschafft ist noch nichts - Hertha und Leverkusen warten

Der 37-Jährige und seine allesamt jüngeren Teamkollegen haben sich kein bisschen dafür geschämt, dass sie vom FC Augsburg eineinhalb Eigentore benötigten, um zu gewinnen. Genau diese eineinhalb Eigentore durch Jeffrey Gouweleeuw (2:1, 59.) und in Form eines vom vormaligen Bochumer Elvis Rexhbecaj abgefälschten Losilla-Schusses (3:1, 62.) könnten für Bochum in der Endabrechnung den Klassenerhalt bedeuten. Und damit ein drittes Jahr nacheinander in der Bundesliga.

"Unser einziges Ziel war zu gewinnen", sagte am Samstagabend Bochums Flügelflitzer Christopher Antwi-Adjei, der nach 90 Sekunden das 1:0 erzielt und mit einer scharfen Hereingabe überdies das Gouweleeuw-Eigentor erzwungen hatte. "Egal wie, Hauptsache die Bälle waren drin", sagte er erleichtert. "Wir haben die ganze Woche trainiert, den Ball in die Box zu bringen." Mit diesem Stilmittel des Trotzes und der Unermüdlichkeit also haben sie gegen Augsburg die Treffer provoziert, und es erwies sich: Die Bochumer haben im Abstiegskampf eben nicht nur gegrillt, Champions League und Hollywoodkino geschaut - sie haben auch geübt, Tore zu erzwingen. "Glück kommt nie von allein", erklärte der Trainer Letsch, ein studierter Gymnasialpädagoge aus dem Schwäbischen. "Wir haben es uns erarbeitet."

Reagierte mit einem Ausruf der Freude: Bochums Trainer Thomas Letsch. (Foto: David Inderlied/dpa)

Geschafft ist damit freilich noch nichts. Die Bochumer haben bloß ihre Chance gewahrt. Am kommenden Samstag als Gast der Hertha können sie einen großen Schritt machen. Nach dem Sieg gegen Augsburg entrollten die Spieler drunten auf dem Rasen vor der Osttribüne ein Banner, das ihnen die Fans zugesteckt hatten. Darauf stand: "Am 20. Mai alle nach Berlin!" Als die Spieler das Banner im Stadion zeigten, sang das nahezu vollständig auf den Rängen verbliebene Publikum: "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin."

Schon vor dem Anpfiff hatte im Ruhrstadion südeuropäische Atmosphäre geherrscht. Die komplett Osttribüne wedelte mit blauen und weißen Fähnchen. "Das Stadion hat gebrodelt", beschrieb Letsch. Auf solche Unterstützung setzt er auch in Berlin und gegen Leverkusen. Abgesehen von den drei Punkten war laut Letsch der größte Gewinn, den man aus dem Sieg mitgenommen hat: "Die Mannschaft ist intakt und lässt sich von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen." Scherben und glühende Kohle spielen auch in der neuen Trainingswoche keine Rolle.