Von Javier Cáceres, Miami

Und es ward doch Licht. Trotz alledem. Was hätte wohl Maradona gesagt, der auf ein paar Fahnen zu sehen war? Vielleicht hätte er Adorno umgekehrt: Es kann doch so etwas wie das Richtige im Falschen geben. Sogar die Klub-WM von Gianni Infantino kann nach Fußball riechen und schmecken, sich 90 Minuten lang nach Fußball anhören. Boca Juniors sei Dank. Boca, am Freitag (Samstag, 3 Uhr MESZ) Gegner des FC Bayern München, spielte nach einer 2:0-Führung zwar nur Remis gegen Benfica Lissabon. Aber es siegte ihre Anhängerschaft, die übrigens, was für ein schöner Zufall, eine Art Copyright auf die Chiffre „50+1“ hält. Nicht wegen der Mehrheitsverhältnisse im Klub. Sondern weil sie seit Ewigkeiten etwas mehr als die Hälfte Argentiniens zu repräsentieren meint. Boca obsiegte. Lauthals. Aus voller Kehle: „Dale Boooo, dale Booooo, dale Boca, dale Boooo ...“