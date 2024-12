Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte ist in ihrer aktuellen Form kaum zu besiegen. Beim Zweierbob-Weltcup in Sigulda in Lettland fuhr sie zu ihrem zweiten Saisonsieg. Mit Weltcup-Debütantin Leonie Kluwig im Schlitten statt Anschieberin Deborah Levi verwies sie Kim Kalicki aus Wiesbaden knapp auf Platz zwei. Trotz Tagesbestzeit im zweiten Lauf musste sich die ehemalige Weltmeisterin mit ihrer Anschieberin Neele Schuten geschlagen geben, am Ende fehlten Kalicki nur elf Hundertstelsekunden. Dritte in Sigulda wurde US-Pilotin Kaysha Love mit Jasmine Jones. Im Monobob wiederum feierte Lisa Buckwitz aus Oberhof beim zweiten Rennen ihren ersten Saisonsieg im Monobob.