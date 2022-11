Von Volker Kreisl

Ja, es gab sie durchaus, und jetzt weiß es keiner mehr, denn olympische Sportarten können auch sterben. Niemand kann noch sagen, wer einst Sieger im Sackhüpfen vor über 120 Jahren war. Oder vom Tauziehen, und genauso wenig kennt man noch den Sieger im Weitspucken mit Tabak.

Insofern hat Francesco Friedrich recht, wenn er sich Sorgen macht. Olympia vergibt keine Garantie auf ewige Teilnahme einer Disziplin, und wenn sich auch der derzeit erfolgreichste Bobfahrer Friedrich öffentlich um die Zukunft seines Sports sorgt, wie geschehen vor wenigen Wochen, dann steckt schon eine Expertise dahinter. Andererseits, noch ist es wohl nicht zu spät für die Verbände und Betreiber, alternative Vereisungstechniken für die klimaschädlichen Wintereisbahnen zu nutzen und den Sport in Zukunft kreativer zu fördern.

In der Gegenwart sind die Bobfahrer bereits in Whistler in Kanada und prüfen für den ersten Weltcup des Winters die Bahn, eine der beiden gefährlichsten im Weltcup, zugleich ein Genuss für die Weltspitze. Die ist jedoch klein, Friedrich dürfte den Winter beherrschen, denn seine Konkurrenten, der Kanadier Justin Kripps und der Österreicher Benjamin Maier, haben sich zurückgezogen. Ähnlich ist die Lage bei den Frauen: Die älteren Spitzenpilotinnen in Nordamerika sind ausgestiegen, die jungen sind noch unerfahren, womit wohl die Deutsche Laura Nolte die Serie 22/23 beherrschen wird. Dieses Monopol, so die Hoffnung, bleibt hoffentlich nur für einen Winter. Andernfalls dürfte Friedrich mit seiner Prognose recht haben.