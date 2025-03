Nach seinem sechsten WM-Double raste Francesco Friedrich mit seiner Crew einfach weiter nach New York und feierte seinen Gold-Coup im Viererbob in der US-Metropole. Sein letztes großes Ziel hat der 34-Jährige längst angepeilt – Cortina d'Ampezzo. „Jetzt heißt es, die Tage nochmal alles durchzuchecken, zu prüfen in allen Richtungen mit dem Material, dann geht es schon in den olympischen Winter rein“, sagte der zweimalige Doppel-Olympiasieger und ergänzte mit Blick auf die Winterspiele 2026: „Wir haben ganz viele Aufgaben, auch wenn jetzt alles super ist und wir alles gewonnen haben.“

Der Perfektionist überlässt nichts dem Zufall. Er weiß, das gerade die interne Konkurrenz wie Dauerrivale Johannes Lochner bei jedem Patzer sofort da ist. Im finalen Lauf in Lake Placid legte Lochner Bestzeit hin und war auch am Start gleichauf mit Friedrich. „Für das Ego war es noch mal ganz wichtig, dass wir am Start bei Francesco mithalten können. Das ist essenziell wichtig zu wissen für den nächsten Winter“, meinte Lochner, der sein WM-Silber im legendären Zig-Zags-Pub in Lake Placid mit Bier begoss. Seine Kampfansage ist klar: „Ich bin noch hier, weil ich Gold gewinnen will, das ist mein großes Ziel für den Olympia-Winter. Das geht nur, wenn wir am Start dabei sind.“

Im Chaos-Rennen hatte er Nervenstärke bewiesen und somit den Angriff des drittplatzierten Briten Brad Hall abgewehrt. Im zweiten Lauf war beim Berchtesgadener in Kurve fünf das Eis herausgebrochen, die Hinterkufen fuhren auf blankem Beton und waren somit völlig platt. Zudem hatte er noch ein Loch in den Haubendeckel getreten. Nach heftigen Protesten sollte er erst seinen Lauf wiederholen. Dagegen legten die Deutschen um Cheftrainer René Spies ihr Veto ein. Am Ende wurde der zweite Durchgang annulliert, weil auch Friedrich mitten in seiner Startvorbereitung bei Grün noch gestoppt wurde, die Betonstelle umfahren musste und wertvolle Zeit verlor.

Friedrich gewann dennoch souverän und jagt nun noch einen Rekord. Er möchte Bob-Ikone André Lange überholen, der neben seinen vier Olympiasiegen noch eine Silbermedaille hat. In Peking glich der Sachse mit seinem olympischen Double nach Goldmedaillen schon aus. Das dritte Doppel-Gold ist längst angepeilt.

In der Titelsammlung von Laura Nolte fehlte noch eine Medaille. Diese Lücke füllten die Peking-Olympiasiegerinnen Nolte und Deborah Levi nun und rasten auf der schwierigen Bahn am Mount van Hoevenberg zum Zweierbob-Gold. „Der Titel hat uns noch gefehlt, wir sind einfach nur happy“, meinte Nolte und rannte im Zielauslauf direkt in die Arme ihrer angereisten Eltern. Anschieberin und Freundin Levi meinte glücklich: „Einfach nur geil.“

Beim deutschen Dreifacherfolg fuhr Kim Kalicki mit Leonie Fiebig zu Silber. Titelverteidigerin Lisa Buckwitz, die auf der Bahn am Mount van Hoevenberg noch nicht so viel Erfahrung hat, sicherte mit Kira Lipperheide dank Startbestzeiten Platz drei ab, ehe gleich drei US-Schlitten folgten. „Ein krönender Abschluss der WM, gerade auf der Heimbahn der Amerikanerinnen“, sagte Cheftrainer Spies, der mit seinen Teams neun der zwölf Medaillen im US-Bundesstaat New York holte.