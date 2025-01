Tauwetter hat beim Bobweltcup auf der Natureisbahn in St. Moritz die abschließenden Rennen verhindert. Die Organisatoren sagten am Sonntagmorgen die geplanten Zweierbob-Läufe der Frauen und den Vierer-Wettkampf der Männer ab. Es seien nicht die erforderlichen Minustemperaturen erreicht worden, die für das Gefrieren der Bahn in der Nacht nötig seien. Offen ist, ob die Rennen anderswo nachgeholt werden.