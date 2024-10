Die olympischen Wettbewerbe im Rodeln, Bob und Skeleton können in Italien ausgetragen werden. „Wir planen die Abnahme der Bahn durch die Weltverbände Fil und IBSF Ende März 2025“, sagte Matthias Böhmer, Renndirektor beim Rodel-Weltverband Fil, im schweizerischen Lenzerheide. Bis zum bevorstehenden Wintereinbruch soll der umstrittene Neubau in Cortina bis zur Hälfte fertig sein. „Im Winter wird die Bahn komplett eingehaust, sodass die Bauarbeiten einschließlich Schweißen und Betonieren fortgesetzt werden können“, so Böhmer. Er betonte, dass man gegenwärtig beim Bau im Zeitplan liege und optimistisch sei, dass der Termin Ende März eingehalten werden wird. Ein vorolympischer Weltcup sei indes nicht geplant, aus finanzieller Sicht für den Veranstalter auch nicht möglich. „Unmittelbar vor Saisonbeginn wird es aber eine internationale Trainingswoche mit einem Testwettkampf geben“, sagte Böhmer. Um die Olympiabahn Cortinas war ein Streit entbrannt. Umweltschützer und auch das Internationale Olympische Komitee kritisierten den Neubau. Italiens Regierung beharrte aber auf der Austragung der Kufenwettbewerbe im eigenen Land. Der neue Eiskanal soll nach aktuellen Daten 81,6 Millionen Euro kosten.