3. März 2019, 19:25 Uhr Bob-WM Wettrennen mit dem Roten Teufel

Bobfahrer Francesco Friedrich krönt seine Saison mit dem WM-Titel im Zweierbob und stellt den Uralt-Rekord von Eugenio Monti ein.

Von Thomas Gröbner

Mit der Unendlichkeit kann es ziemlich schnell vorbei sein im Sport. Das konnte auch Francesco Friedrich spüren, in der berüchtigten "Fifty-Fifty"-Kurve im Eiskanal von Whistler in Kanada. Die Kurve wurde so getauft, weil sie einst nur jeder zweite Schlitten meistern konnte, denn sie verzeiht keine Fehler. Fast wäre Friedrich gestürzt im Wettbewerb, der ihn doch ganz nah an sein Ziel bringen sollte: den fünften WM-Sieg in Serie im Zweierbob. Sein Anschieber Thorsten Margis gab danach zu: "Da hatte ich echt Schiss."

Im Alter von 28 Jahren will Friedrich eine "Unsterblichkeitsserie" hinlegen, wie er es nennt. In der Gegenwart ringt Friedrich mit seinem großen Rivalen Justin Kripps aus Kanada, doch seine echte Herausforderung sucht er in der Vergangenheit.

Das Hier und Jetzt heißt erst einmal Whistler: die schnellste Bahn der Welt. Und die gefährlichste. 16 Stürze gab es im Training, schon die ersten Kurven überforderten einige Piloten, sie wurden abgeworfen von der Eisrille. Selbst Kripps kippte auf seiner Heimbahn um. Für manche war die WM da schon zu Ende. Der Franzose Romain Heinrich (defekter Bob) und der Amerikaner Justin Olson (Halswirbelverletzung) gingen gar nicht mehr an den Start.

"Selektiv" nennt Bundestrainer René Spies die Bahn. Für den jungen Georgier Nodar Kumaritaschwili, einen Rennrodler, war sie 2010 nicht mehr zu kontrollieren. Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele wurde er im Training aus der Bahn geschleudert und starb. Danach wurde die Rinne entschärft, trotzdem bleibt sie gefährlich. Ob Friedrich die Stürze im Training beeindruckten? "Nee. Wir wussten, dass es so sein wird, es war klar, dass es im ersten Training so passieren wird." Nicht alle Piloten scheinen der Anlage gewachsen zu sein. Friedrich schon.

Nach zwei etwas rumpeligen Fahrten durch den Eiskanal lag er knapp vor seinem Kontrahenten Kripps. Mit dem bärtigen Kanadier, der mit einer lustigen Fellmütze durch die Gegend läuft, hatte sich Friedrich schon bei Olympia in Pyeongchang duelliert, in Südkorea waren beide Bobs zeitgleich auf Platz eins gelandet. Und auch nun, zur Halbzeit der WM, hatten Kripps und sein Anschieber Cameron Stones Hoffnung, den Mann aus Pirna noch zu stellen: "Vielleicht können wir ihn noch einfangen." Friedrich grummelte: "Wir haben uns ein bisschen im Material verpokert, aber wir haben herausgefunden, woran es liegt." Vor den entscheidenden Läufen hatten die Deutschen noch einmal an den Kufen getüftelt. Als sie im vierten Lauf durch die letzte Kurve donnerten, hatte sie den Vorsprung verdoppelt, auf 0,59 Sekunden. "Das haben sich die Kanadier wahrscheinlich nicht so ausgerechnet", sagte Friedrich direkt nach dem Rennen und noch vor der Siegerehrung am Telefon, während im Hintergrund die Platzierungen ausgerufen wurden. Auch das deutsche Duo Nico Walther/Paul Krenz durfte aufs Podium klettern, als Drittplatzierte. Johannes Lochner mit Anschieber Christopher Weber blieb indes nur der achte Platz.

Der unterlegene Kripps resümierte anschließend: "Friedrich hat alles gewonnen diese Saison, ich muss mich nicht schämen, von ihm geschlagen zu werden." Trainer Spies hatte schon vor dem Rennen bei Spiegel Online martialisch angedeutet: "Er ist ein Killer im richtigen Moment."

Die Serie des Italieners Eugenio Monti könnte Friedrich 2020 übertreffen.

Wer verstehen will, wie diese Dominanz entstanden ist, muss zurückschauen auf die Winterspiele 2014, ein Stachel, der tief saß. Als jüngster Zweier-Weltmeister der Geschichte war er nach Russland gereist, am Ende wurde er nur Achter, die deutschen Bobfahrer blieben ohne Medaille. Das schmerzte so sehr, dass Friedrich alles hinterfragte: "Ich habe mir geschworen, dass das nie wieder passiert." Seit der Enttäuschung von 2014 will er "nichts mehr dem Zufall" überlassen. Mittlerweile lassen die Deutschen zwei Schlittenbauer im Wettbewerb tüfteln, die deutschen Bobpiloten dominieren die Wettbewerbe wie selten zuvor. Besonders Friedrich scheint der Konkurrenz enteilt zu sein. Der Zweikampf mit Kripps treibt ihn an, doch seine Kraft zieht er aus der Rekordjagd: "Klar, es ist etwas Besonderes, Kripps hier zu schlagen. Aber die Serie hat höchste Priorität."

Er sucht die Herausforderung in den Geschichtsbüchern seines Sports, in denen sich Eugenio Monti, der "Rote Teufel" aus den Dolomiten, verewigte. Monti gilt als erfolgreichster Bobfahrer. "Ich denke manchmal, dass in meinen Adern statt Blut eine Flüssigkeit pulsiert, die mich zu wahnsinnigem Tempo antreibt", soll der Italiener gesagt haben. Tatsächlich war er schnell auf Schnee, Eis und Asphalt. Er war Landesmeister im Slalom und Riesenslalom. Als Stürze seine Laufbahn beendeten, stiegt er um in einen Rennwagen, fuhr die 1000 Meilen beim Straßenrennen Mille Miglia. Und fand dann zum Bob, als 1956 die Olympischen Spiele in seiner Heimatstadt Cortina d'Ampezzo gastierten. Zwischen 1957 bis 1961 gewann Monti fünf WM-Titel. Die will Friedrich übertreffen. Die Chance zum möglichen sechsten Titel bietet sich bei der Weltmeisterschaft 2020 in Altenberg. Es ist Friedrichs Heimstrecke: "Die Chance ist relativ groß, dass wir es dort schaffen", sagt er.