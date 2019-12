Der Olympia-Zweite Nico Walther (Oberbärenburg) hat nach seiner Verletzung den Sprung in den deutschen Kader für die Bob-WM 2020 auf seiner Heimbahn in Altenberg geschafft. Der 29-Jährige gewann dort am Sonntag und Montag die internen Ausscheidungsrennen im Zweier und Vierer und wurde von Bundestrainer Rene Spies in das Aufgebot für die zweite Saisonhälfte berufen. Die Weltmeister werden in Sachsen vom 17. Februar bis 1. März ermittelt.