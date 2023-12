Rodelbahn am Königssee:Der Berg, der Bach und der Blubb

Von Volker Kreisl

Die Wucht der Natur ist damals für viele nicht fassbar. 10 000 Kubikmeter an Geröll und Kies, an Steinen, Baumstämmen und Dreck lagen in der Bahn. Nur, wie viel sind 10 000 Kubikmeter? Um sich davon einen Begriff zu machen, empfiehlt Thomas Schwab eine Rechenaufgabe: Ein großer Schwerlaster, ein Dreiachser, fasst 18 Kubikmeter. Was ergibt 10 000 geteilt durch 18? - 555,5. So viele Schwerlasterladungen wurden also aus der kaputten Eisbahn am Königssee weggefahren. Trotz Schwabs Rechnung - es bleibt immer noch kaum vorstellbar.