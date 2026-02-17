Es sind Abschiedswochen für Johannes Lochner, aber dass ihn Wehmut umwehen würde, wenn er in Cortina die letzten Male mit einem Bärensatz in den Bob springt, muss niemand befürchten. Er wisse gar nicht, was er nach der finalen Fahrt zuerst anfangen soll, hat er vor einigen Wochen wissen lassen: „Am Tag eins nach der Karriere habe ich genügend Pläne.“ Die Liste seiner unerledigten Aufgaben als Sachverständiger, Ingenieur, Programmierer sei lang. Lochner, 35, arbeitet als Gutachter am Institut für forensisches Sachverständigenwesen mit Sitz in Geislingen an der Steige. Am Dienstag, kurz vor Abschluss seiner großartigen sportlichen Laufbahn, ist er nun erstmals Olympiasieger geworden.