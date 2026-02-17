Zum Hauptinhalt springen

Gold für Bobfahrer Johannes LochnerSchwarz, Rot, Bob

„So ein riesiger Vorsprung“: Johannes Lochner (links) und Georg Fleischhauer feiern nach ihrem vierten Lauf.
„So ein riesiger Vorsprung“: Johannes Lochner (links) und Georg Fleischhauer feiern nach ihrem vierten Lauf. (Foto: Robert Michael/dpa)

Gold, Silber, Bronze: Deutsche Piloten triumphieren im Zweierbob. Kurz vor seinem Karriereende schlägt Johannes Lochner seinen Rivalen Francesco Friedrich – so deutlich, dass er es kaum fassen kann.

Von Barbara Klimke, Cortina d'Ampezzo

Es sind Abschiedswochen für Johannes Lochner, aber dass ihn Wehmut umwehen würde, wenn er in Cortina die letzten Male mit einem Bärensatz in den Bob springt, muss niemand befürchten. Er wisse gar nicht, was er nach der finalen Fahrt zuerst anfangen soll, hat er vor einigen Wochen wissen lassen: „Am Tag eins nach der Karriere habe ich genügend Pläne.“ Die Liste seiner unerledigten Aufgaben als Sachverständiger, Ingenieur, Programmierer sei lang. Lochner, 35, arbeitet als Gutachter am Institut für forensisches Sachverständigenwesen mit Sitz in Geislingen an der Steige. Am Dienstag, kurz vor Abschluss seiner großartigen sportlichen Laufbahn, ist er nun erstmals Olympiasieger geworden.

