Laura Nolte, 27, Olympiasiegerin, ist die Frau, die es zu schlagen gilt im Bobsport. In Innsbruck-Igls gelang ihr am Sonntag schon der dritte Saisonsieg, der zweite mit Anschieberin Deborah Levi. Nur im Monobob blieb Nolte Zweite hinter der Weltmeisterin Kaysha Love aus den USA. Bei den Männern gelang Francesco Friedrich im vierten Anlauf der erste Saisonsieg gegen seinen Dauerrivalen Johannes Lochner – im Viererbob. Für den Rekordpiloten aus Pirna war es Weltcuperfolg Nummer 88 der Karriere. In der Zweier- Konkurrenz am Vortag lag Lochner noch knapp vorn. Im umgebauten Eiskanal am Fuße des Patscherkofels raste Friedrich dann im Vierer samt seiner Crew Tim Becker, Alexander Schüller und Felix Straub mit Bahnrekord durch die Kurven. Die Italiener um den Südtiroler Patrick Baumgartner wurden hinter Lochner Dritte.