Der lettische Bob-Olympiasieger Oskars Melbardis hat sein Karriereende verkündet. "Diese Entscheidung ist nicht leicht und schnell gefallen, aber der Moment ist gekommen, in dem ich meine professionellen Sportschuhe an den Nagel hängen muss", schrieb der 33-Jährige in den Sozialen Netzwerken. "Ich hatte die großartige Gelegenheit, das zu tun, was ich liebe, den süßen Geschmack des Erfolgs zu genießen und schmerzliche Verluste zu erleben." Einen Grund für seine Entscheidung gab er nicht an. Melbardis erlitt im Sommer zum zweiten Mal eine Rückenverletzung, die operiert werden musste. Er gewann 2014 in Sotschi Gold im Viererbob sowie Bronze im Zweier-Schlitten. Beide Medaillen wurde ihm 2019 nachträglich zuerkannt, nachdem die russischen Teams wegen Dopings disqualifiziert worden waren.