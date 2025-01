Die frühere Bob-Weltmeisterin Kim Kalicki aus Wiesbaden ist zu ihrem ersten Weltcupsieg in dieser Saison gerast. Bei einem deutschen Dreifacherfolg auf der Natureisbahn in St. Moritz setzte sie sich mit Anschieberin Leonie Fiebig vor Olympiasiegerin Laura Nolte (Winterberg/+0,05 Sekunden) und Weltmeisterin Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen (+0,42) durch. „Wir haben hier durch die Bank weg alle eine gute Leistung gezeigt“, sagte Kalicki, die 2023 ebenfalls in der Schweiz Weltmeisterin geworden war.