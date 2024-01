Dass Deutschlands bekanntester Handballfunktionär Bob Hanning, 55, das Spiel mit den Medien versteht, hat er gerade wieder bewiesen. Kurz vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland bat der langjährige DHB-Vizepräsident und jetzige Geschäftsführer des Erstligisten Füchse Berlin sowie Trainer des Zweitligisten VfL Potsdam zu einer Pressekonferenz. Dabei präsentierte er seine Idee, die im Kern besagt, dass der VfL Potsdam im Falle des Aufstiegs als Sammelbecken zukünftiger Nationalspieler in der Handball-Bundesliga (HBL) als "Team Deutschland" antreten soll. Viele dieser Talente bekommen nicht nur nach Hannings Meinung zu wenig Spielzeit in der Eliteliga, auch Bundestrainer Alfred Gíslason ist dieser Ansicht.

Die übergeordnete Idee klingt simpel: Potsdam ist Tabellenführer in der zweiten Liga und wird nach der festen Überzeugung des Trainers Hanning aufsteigen. Hanning sagt, er gebe in der kommenden Saison die U21-Weltmeister Max Beneke und Lasse Ludwig an die Füchse Berlin ab, sowie Moritz Sauter an den HSV Hamburg. Diese frei gewordenen Plätze in Team sollen mit Talenten aus anderen Bundesligaklubs besetzt werden. Die Spieler werden per Leihe für eine Saison (oder länger) zu Potsdam wechseln und dort auch bezahlt.

Tragender Gedanke bei diesen Wechseln ist die optimale Entwicklung der Spieler. Erster Profiteur wäre neben den Aktiven wohl das Nationalteam, dem gut ausgebildete Talente zugeführt werden. "Es gibt nur Gewinner", glaubt Hanning, "Spieler, Vereine und Nationalmannschaft." Er praktiziere dieses Konstrukt mit Füchsen und Potsdam bereits sehr erfolgreich. Zudem gehe er mit gutem Beispiel voran, da er zukünftig als Füchse-Geschäftsführer auf den exklusiven Zugriff per Zweitspielrecht auf die Besten aus diesem "Team Deutschland" verzichten müsste. Hanning will zudem "beweisen, dass eine Mannschaft mit deutschen Talenten in der ersten Liga bestehen kann". Weil er als Potsdam-Trainer aufhört, muss noch ein neuer Coach für dieses Projekt gefunden werden, der aus dem DHB-Bereich stammen soll.

So die Theorie. Der DHB begrüßt den Vorstoß, Hanning sagt auch, er habe bereits Kontakt zu einigen Klubs gehabt. Aber warum sollten die Vereine, die wirtschaftlichen Zwängen unterliegen, diese Idee über ihre Eigeninteressen stellen und ihre aufwendig ausgebildeten Nachwuchsspieler an einen Konkurrenten abgeben? Einige Erstligaklubs unterhalten längst selbst Kooperationen mit Zweitligisten. Und dann wäre da noch eine Kleinigkeit: Erst einmal muss Potsdam aufsteigen.